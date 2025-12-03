Японский Hummer: на аукцион выставили самый большой внедорожник Toyota (фото)
В США на аукционе продается уникальный Toyota Mega Cruiser 1996 года. Огромный внедорожник является японским аналогом Hummer H1.
Toyota Mega Cruiser — редкий и малоизвестный внедорожник, который выпускался с 1995 по 2001 год и не продавался официально за пределами Японии. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.
Как и Hummer/HMMWV, самый большой внедорожник Toyota создавался для армии. Большинство из примерно 3000 выпущенных авто приобрели вооруженные силы Японии и лишь 133 Toyota Mega Cruiser изготовили в "гражданском" исполнении. Это именно такая версия модели.
Внедорожник Toyota Mega Cruiser достигает 5,1 м в длину и 2,17 в ширину, а вес рамной модели составляет 2,8 тонны. Внешне он похож на Hummer H1. Благодаря портальным мостам клиренс составляет 420 мм.
Салон конкретно этого Toyota Mega Cruiser 1996 года является шестиместным. Комплектация включает кондиционер и систему подкачки шин.Важно
Toyota Mega Cruiser оснащен 4,1-литровым турбодизелем мощностью 155 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Этот внедорожник Toyota попал в США из Японии в 2022 году. Его пробег составляет 45,2 тыс. км.
Кстати, недавно на аукцион выставили редкий и нестандартный вариант Mitsubishi Pajero в ретростиле.
Также Фокус рассказывал о 830-сильном электрическом Hummer в Киеве.