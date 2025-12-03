Японский Hummer: на аукцион выставили самый большой внедорожник Toyota (фото)

В США на аукционе продается уникальный Toyota Mega Cruiser 1996 года. Огромный внедорожник является японским аналогом Hummer H1.

Toyota Mega Cruiser — редкий и малоизвестный внедорожник, который выпускался с 1995 по 2001 год и не продавался официально за пределами Японии. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.

Выпустили всего 133 "гражданских" Toyota Mega Cruiser Фото: Cars and Bids

Как и Hummer/HMMWV, самый большой внедорожник Toyota создавался для армии. Большинство из примерно 3000 выпущенных авто приобрели вооруженные силы Японии и лишь 133 Toyota Mega Cruiser изготовили в "гражданском" исполнении. Это именно такая версия модели.

Пробег внедорожника составляет 45,2 тыс. км. Фото: Cars and Bids

Внедорожник Toyota Mega Cruiser достигает 5,1 м в длину и 2,17 в ширину, а вес рамной модели составляет 2,8 тонны. Внешне он похож на Hummer H1. Благодаря портальным мостам клиренс составляет 420 мм.

Авто рассчитано на шесть человек Фото: Cars and Bids

Салон конкретно этого Toyota Mega Cruiser 1996 года является шестиместным. Комплектация включает кондиционер и систему подкачки шин.

Toyota Mega Cruiser оснащен 4,1-литровым турбодизелем мощностью 155 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Под капотом установлен 4,1-литровый турбодизель Фото: Cars and Bids

Этот внедорожник Toyota попал в США из Японии в 2022 году. Его пробег составляет 45,2 тыс. км.

