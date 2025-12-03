Підтримайте нас RU
Японський Hummer: на аукціон виставили найбільший позашляховик Toyota (фото)

тойота мега крузер
Toyota Mega Cruiser — найбільший позашляховик в історії марки | Фото: Cars and Bids

У США на аукціоні продається унікальний Toyota Mega Cruiser 1996 року. Величезний позашляховик є японським аналогом Hummer H1.

Toyota Mega Cruiser — рідкісний і маловідомий позашляховик, який випускали з 1995 по 2001 рік і не продавали офіційно за межами Японії. Про нього розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.

Toyota Mega Cruiser
Випустили лише 133 "цивільних" Toyota Mega Cruiser
Фото: Cars and Bids

Як і Hummer/HMMWV, найбільший позашляховик Toyota створювали для армії. Більшість із приблизно 3000 випущених авто придбали збройні сили Японії і лише 133 Toyota Mega Cruiser виготовили в "цивільному" виконанні. Це саме така версія моделі.

салон Toyota Mega Cruiser
Пробіг позашляховика становить 45,2 тис. км
Фото: Cars and Bids

Позашляховик Toyota Mega Cruiser сягає 5,1 м завдовжки та 2,17 завширшки, а вага рамної моделі складає 2,8 тонни. Зовні він схожий на Hummer H1. Завдяки портальним мостам кліренс становить 420 мм.

Відео дня
салон тойота мега крузер
Авто розраховане на шість осіб
Фото: Cars and Bids

Салон конкретно цього Toyota Mega Cruiser 1996 року є шестимісним. Комплектація включає кондиціонер та систему підкачки шин.

Toyota Mega Cruiser оснащений 4,1-літровим турбодизелем потужністю 155 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

дизель Toyota
Під капотом встановлено 4,1-літровий турбодизель
Фото: Cars and Bids

Цей позашляховик Toyota потрапив до США з Японії в 2022 році. Його пробіг складає 45,2 тис. км.

