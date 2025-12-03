Японський Hummer: на аукціон виставили найбільший позашляховик Toyota (фото)

У США на аукціоні продається унікальний Toyota Mega Cruiser 1996 року. Величезний позашляховик є японським аналогом Hummer H1.

Toyota Mega Cruiser — рідкісний і маловідомий позашляховик, який випускали з 1995 по 2001 рік і не продавали офіційно за межами Японії. Про нього розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.

Випустили лише 133 "цивільних" Toyota Mega Cruiser Фото: Cars and Bids

Як і Hummer/HMMWV, найбільший позашляховик Toyota створювали для армії. Більшість із приблизно 3000 випущених авто придбали збройні сили Японії і лише 133 Toyota Mega Cruiser виготовили в "цивільному" виконанні. Це саме така версія моделі.

Пробіг позашляховика становить 45,2 тис. км Фото: Cars and Bids

Позашляховик Toyota Mega Cruiser сягає 5,1 м завдовжки та 2,17 завширшки, а вага рамної моделі складає 2,8 тонни. Зовні він схожий на Hummer H1. Завдяки портальним мостам кліренс становить 420 мм.

Відео дня

Авто розраховане на шість осіб Фото: Cars and Bids

Салон конкретно цього Toyota Mega Cruiser 1996 року є шестимісним. Комплектація включає кондиціонер та систему підкачки шин.

Важливо

Світ перевернувся: новий Toyota Land Cruiser стане електрокаром (фото)

Toyota Mega Cruiser оснащений 4,1-літровим турбодизелем потужністю 155 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Під капотом встановлено 4,1-літровий турбодизель Фото: Cars and Bids

Цей позашляховик Toyota потрапив до США з Японії в 2022 році. Його пробіг складає 45,2 тис. км.

До речі, нещодавно на аукціон виставили рідкісний і нестандартний варіант Mitsubishi Pajero в ретростилі.

Також Фокус розповідав про 830-сильний електричний Hummer у Києві.