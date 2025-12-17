Автопарк стареет: эксперты подсчитали средний возраст авто в Украине

В Украине растет средний возраст легковых автомобилей. Самыми молодыми являются электрокары и гибриды, а самыми старыми — авто с ГБО.

В ноябре 2025 года средний возраст авто на внутреннем украинском рынке вырос до 16,6 лет и это один из самых низких показателей в Европе. Статистику опубликовал Институт исследования авторынка.

Автопарк Украины стареет, ведь в октябре средний возраст составил 16,4 года. За месяц больше всего он вырос в Ровенской области (на полгода), а вот на Херсонщине машины, наоборот, помолодели на 0,7 года. Также отмечается, что через приложение "Дія" продают более старые автомобили: их средний возраст — 17 лет.

Самые новые авто зарегистрированы в Киеве Фото: Институт исследований авторынка

Самые новые автомобили в Киеве (11,1 года), а также в Закарпатской и Львовской областях (по 14,7 г.). Самыми старыми являются машины Донецкой области — 19,1 года.

Відео дня

Важно

В Украине активно продают раритетные ретро-авто: какие модели покупают (фото)

Кроме того, отмечается, что электромобили и гибриды на украинском рынке обычно более новые: их средний возраст составляет 4,7 и 5,8 года, соответственно. У бензиновых моделей этот показатель составляет 14,3 года, у дизельных — 14,8 года, а у авто с ГБО — 18,3 года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко вырос спрос на подержанные авто из США и подавляющее большинство из них — относительно новые электрокары.

Также мы писали, что в Украине прекратили деятельность более 100 продавцов автомобилей.