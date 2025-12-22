Некоторые электрокроссоверы могут остаться без запчастей: как владельцы спасают машины

Владельцы электрокроссоверов Fisker Ocean рискуют остаться без запчастей и поддержки из-за банкротства производителя. Они решили взять дела в свои руки и самостоятельно организовать обслуживание авто.

Инициативная группа владельцев электрокаров зарегистрировала общественную организацию FOA (Fisker Owners Association — Ассоциация владельцев Fisker). Ее цель — обеспечить беспроблемную эксплуатацию авто в течение многих лет. Об этом пишет сайт Motor.es.

Как известно, компания Fisker Inc объявила о банкротстве в 2024 году. На данный момент на предприятии Magna Steyr в Австрии удалось собрать примерно 12 000 электрокроссоверов Fisker Ocean.

Владельцы создали организацию для спасения Fisker Ocean Фото: Fisker

Электромобили Fisker Ocean оказались "сырыми" и особенно проблемным было программное обеспечение. После банкротства производителя его обновление прекратилось, а сейчас существует риск, что серверы будут отключены. К тому же, владельцы электрокаров обеспокоены возможным дефицитом запчастей, из-за чего авто придется преждевременно сдать на утилизацию.

В FOA пытаются получить контроль над серверами и права на программное обеспечение, чтобы доработать его и выпускать обновления. Кроме того, планируется создание специального мобильного приложения для владельцев Fisker.

Также FOA начала переговоры с предприятием Magna Steyr, чтобы там продолжили производство запчастей для Fisker Ocean хотя бы в течение 15 лет, а не 10, как того требуют правила ЕС.

