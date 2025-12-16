Volkswagen впервые за почти 90 лет закрывает завод в Германии — причина известна

Знаменитая Стеклянная мануфактура Volkswagen в Дрездене прекратит свою работу. Впервые за 88 лет Volkswagen Group закрывает завод на территории Германии.

Завод Volkswagen превратят в инновационный кампус Технического университета Дрездена, где будут заниматься разработкой искусственного интеллекта и робототехинки. Об этом сообщает Financial Times.

Гендиректор Volkswagen Томас Шефер отметил, что решение о прекращении производства в Дрездене было нелегким, но необходимым с экономической точки зрения. Историческое закрытие автозавода является частью соглашения с профсоюзами, в рамках которого также планируется сокращение 35 тысяч рабочих мест в Германии.

Именно в Дрездене выпускали флагманский Volkswagen Phaeton Фото: Volkswagen

В последние годы все чаще звучит фраза "кризис Volkswagen", ведь автогигант столкнулся с рядом вызовов, которые заставляют оптимизировать расходы. Объемы продаж авто немецкого концерна на ключевом китайском рынке снизились, а в США ощущается влияние таможенных тарифов Дональда Трампа. Несмотря на это, аналитики считают, что Volkswagen получит небольшую прибыль в 2025 году, хотя ранее прогнозировалось, что автопроизводитель "выйдет в ноль".

Відео дня

Новая реальность заставляет Volkswagen пересматривать свои планы. Бюджет на ближайшие пять лет составит 160 миллиардов евро тогда, как на 2023-2027 годы он составлял 180 миллиардов евро.

Важно

BMW X4, Ford Focus и Nissan GT-R: какие известные авто прекратили выпускать в 2025 году (фото)

Завод Volkswagen в Дрездене — история Стеклянной мануфактуры

Уникальный автозавод в Дрездене открылся в 2002 году и стал своеобразной демонстрацией технологий Volkswagen Group. Прозрачные стеклянные стены позволяли наблюдать за процессом производства авто и предприятие регулярно проводило экскурсии — ежедневно оно могло принимать до 250 посетителей.

В последние годы предприятие собирало электрокары Volkswagen ID.3 электрокары. Фото: Wikipedia

Именно на Стеклянной мануфактуре выпускали флагманский Volkswagen Phaeton. Позже там собирали Bentley Flying Spur, а в последние годы изготавливали электромобили Volkswagen ID.3.

Стоит отметить, что закрытие автозавода в Дрездене не слишком сильно повлияет на автопром Германии, ведь объемы производства там были относительно небольшими. Всего с 2002 года там собрали всего 200 000 автомобилей. Для сравнения: главное предприятие Volkswagen в Вольфсбурге только за год выпускает вдвое больше машин.

Кстати, недавно стало известно, что Renault прекращает выпуск своих самых дешевых электрокаров, которые дебютировали всего год назад.

Также Фокус рассказывал о новом Volkswagen Polo 2026, который станет электрокаром за 25 000 евро.