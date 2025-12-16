Volkswagen уперше за майже 90 років закриває завод у Німеччині — причина відома

Знаменита Скляна мануфактура Volkswagen у Дрездені припинить свою роботу. Уперше за 88 років Volkswagen Group закриває завод на території Німеччини.

Завод Volkswagen перетворять на інноваційний кампус Технічного університету Дрездена, де займатимуться розробкою штучного інтелекту та робототехінки. Про це повідомляє Financial Times.

Гендиректор Volkswagen Томас Шефер зазначив, що рішення про припинення виробництва в Дрездені було нелегким, але необхідним із економічної точки зору. Історичне закриття автозаводу є частиною угоди з профспілками, в рамках якої також планується скорочення 35 тисяч робочих місць у Німеччині.

Саме у Дрездені випускали флагманський Volkswagen Phaeton Фото: Volkswagen

В останні роки все частіше звучить фраза "криза Volkswagen", адже автогігант стикнувся із низкою викликів, які змушують оптимізувати витрати. Об'єми продажів авто німецького концерну на ключовому китайському ринку знизилися, а в США відчувається вплив митних тарифів Дональда Трампа. Попри це, аналітики вважають, що Volkswagen отримає невеликий прибуток у 2025 році, хоча раніше прогнозувалося, що автовиробник "вийде в нуль".

Нова реальність змушує Volkswagen переглядати свої плани. Бюджет на найближчі п'ять років складе 160 мільярдів євро тоді, як на 2023-2027 роки він становив 180 мільярдів євро.

Завод Volkswagen у Дрездені — історія Скляної мануфактури

Унікальний автозавод у Дрездені відкрився в 2002 році та став своєрідною демонстрацією технологій Volkswagen Group. Прозорі скляні стіни дозволяли спостерігати за процесом виробництва авто і підприємство регулярно проводило екскурсії — щодня воно могло приймати до 250 відвідувачів.

В останні роки підприємство збирало електрокари Volkswagen ID.3 Фото: Wikipedia

Саме на Скляній мануфактурі випускали флагманський Volkswagen Phaeton. Пізніше там збирали Bentley Flying Spur, а в останні роки виготовляли електромобілі Volkswagen ID.3.

Варто відзначити, що закриття автозаводу в Дрездені не надто сильно вплине на автопром Німеччини, адже об'єми виробництва там були відносно невеликими. Усього з 2002 року там зібрали лише 200 000 автомобілів. Для порівняння: головне підприємство Volkswagen у Вольфсбургу лише за рік випускає удвічі більше машин.

