Знаменитый британский производитель полностью прекратил выпуск авто: известна причина (фото)

Jaguar полностью прекратил производство авто с двигателями внутреннего сгорания. Британская компания будет производить исключительно электрокары, однако собирать их начнут только во второй половине 2026 года, поэтому на данный момент ее заводы остановились.

Последний бензиновый автомобиль Jaguar сошел с конвейера в британском Солихале 19 декабря. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Финальным стал кроссовер Jaguar F-Pace в заряженном исполнении SVR с 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 575 л. с. Его покрасили в черный цвет, как в свое время и последний выпущенный спорткар Jaguar E-Type.

Jaguar F-Pace SVR стал частью небольшой заводской экспозиции вместе с последним выпущенным седаном Jaguar XE и самым первым SS 2,5 Litre 1936 года. Позже он переедет в музей Jaguar в Хейдоне.

Таким образом теперь Jaguar не выпускает автомобили вообще — производство приостановили, чтобы подготовиться к сборке совершенно нового семейства электрокаров.

Jaguar F-Pace SVR стал частью заводской экспозиции

Первенцем станет флагманский электрический седан за $160 000, который является серийной версией концепта Jaguar Type 00. Его производство начнется во второй половине 2026 года. Авто с брутальным дизайном получит 1000-сильную установку, а его запас хода достигнет 640 км.

