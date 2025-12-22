Знаменитий британський виробник повністю припинив випуск авто: відома причина (фото)
Jaguar повністю припинив виробництво авто із двигунами внутрішнього згоряння. Британська компанія виготовлятиме виключно електрокари, проте збирати їх почнуть тільки в другій половині 2026 року, тому наразі її заводи зупинилися.
Останній бензиновий автомобіль Jaguar зійшов із конвеєра в британському Соліхалі 19 грудня. Про це повідомляє сайт Car Expert.
Фінальним став кросовер Jaguar F-Pace у зарядженому виконанні SVR із 5,0-літровим компресорним V8 потужністю 575 к. с. Його пофарбували в чорний колір, як свого часу і останній випущений спорткар Jaguar E-Type.Важливо
Jaguar F-Pace SVR став частиною невеликої заводської експозиції разом із останнім випущеним седаном Jaguar XE та найпершим SS 2,5 Litre 1936 року. Пізніше він переїде до музею Jaguar у Гейдоні.
Таким чином тепер Jaguar не випускає автомобілі взагалі – виробництво призупинили, аби підготуватися до збирання абсолютно нового сімейства електрокарів.
Первістком стане флагманський електричний седан за $160 000, який є серійною версією концепту Jaguar Type 00. Його виробництво почнеться в другій половині 2026 року. Авто із брутальним дизайном отримає 1000-сильну установку, а його запас ходу сягне 640 км.
