Брутальний дизайн і 1000 сил: розкрито подробиці найепатажнішого електромобіля Jaguar (фото)

Електромобіль Jaguar GT ще не став серійним, а вже встиг наробити чимало шуму. Тепер стали відомі деякі параметри екстравагантної моделі.

Новий електромобіль Jaguar із робочою назвою GT презентують влітку 2026 року, а перші покупці отримають свої авто до кінця наступного року. Про це розповів виданню Auto Express керуючий директор Jaguar Раудон Гловер.

Оригінальний дизайн концепта Jaguar Type 00 буде збережено Фото: Jaguar

Нестандартний Jaguar буде первістком у новому електричному сімействі. Це серійна версія концепта Jaguar Type 00, який встиг шокувати публіку своїм дизайном. Думки щодо авто розділилися.

Серійний електромобіль Jaguar GT збереже брутальний рубаний дизайн прототипа, проте буде не купе, як Type 00, а великим чотиридверним седаном.

Стартова ціна Jaguar GT складе приблизно 120 000 фунтів стерлінгів ($160 000), проте середня вартість сягне 140 000 фунтів ($187 000), адже виробник запропонує ексклюзивні опції та надасть можливість персоналізувати авто.

Електрокар Jaguar на тесті Фото: Auto Express

Новий Jaguar GT у топовій версії отримає тримоторну повнопривідну установку потужністю понад 1000 сил. Запас ходу сягне 640 км, а швидка зарядка дозволить додати 320 км за 15 хвилин. Крім того, електромобіль Jaguar отримає адаптивні амортизатори, пневмопідвіску та керовані задні колеса.

