Брутальный дизайн и 1000 сил: раскрыты подробности самого эпатажного электромобиля Jaguar (фото)

Электромобиль Jaguar GT еще не стал серийным, а уже успел наделать немало шума. Теперь стали известны некоторые параметры экстравагантной модели.

Новый электромобиль Jaguar с рабочим названием GT презентуют летом 2026 года, а первые покупатели получат свои авто до конца следующего года. Об этом рассказал изданию Auto Express управляющий директор Jaguar Раудон Гловер.

Оригинальный дизайн концепта Jaguar Type 00 будет сохранен оригинальный дизайн концепта Jaguar Type 00 Фото: Jaguar

Нестандартный Jaguar будет первенцем в новом электрическом семействе. Это серийная версия концепта Jaguar Type 00, который успел шокировать публику своим дизайном. Мнения по поводу авто разделились.

Серийный электромобиль Jaguar GT сохранит брутальный рубленый дизайн прототипа, однако будет не купе, как Type 00, а большим четырехдверным седаном.

Стартовая цена Jaguar GT составит примерно 120 000 фунтов стерлингов ($160 000), однако средняя стоимость достигнет 140 000 фунтов ($187 000), ведь производитель предложит эксклюзивные опции и предоставит возможность персонализировать авто.

Электрокар Jaguar на тестах Фото: Auto Express

Новый Jaguar GT в топовой версии получит трехмоторную полноприводную установку мощностью более 1000 сил. Запас хода достигнет 640 км, а быстрая зарядка позволит добавить 320 км за 15 минут. Кроме того, электромобиль Jaguar получит адаптивные амортизаторы, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

