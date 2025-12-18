Підтримайте нас RU
Золотий ексклюзив: представлено найрозкішніший електромобіль у світі (фото)

Rolls-Royce Spectre
Rolls-Royce Spectre від Mansory оздобили натуральним золотом | Фото: Mansory

Електромобіль Rolls-Royce Spectre отримав нову екстравагантну версію. Купе оздобили натуральним золотом.

Оригінальний тюнінг Rolls-Royce Spectre виконало німецьке ательє Mansory. Про проєкт, який назвали Equista Linea d’Oro, розповіли на його сайті.

Решітка радіатора Rolls-Royce Spectre, дверні ручки, молдинги на боковинах і віконних рамках оздоблені натуральним золотом. У золотистий колір пофарбовані й 24-дюймові колісні диски.

тюнінг Rolls-Royce Spectre
Електрокар отримав карбонові обвіс і спойлер
Фото: Mansory

До того ж, Rolls-Royce Spectre отримав традиційні для Mansory капот, обвіс, спойлер та декор із карбону.

Важливо
Золоті деталі з’явилися і в салоні Rolls-Royce Spectre. Крім того, в оздобленні використали карбон і білу шкіру з золотистими вставками.

Салон Rolls-Royce Spectre Mansory
Золото з'явилося і в салоні Rolls-Royce Spectre
Фото: Mansory

Електрична установка Rolls-Royce Spectre на 585 сил з батареєю ємністю 102 кВт∙год залишилася без змін. Авто лише отримало зовнішні динаміки, з допомогою яких імітується звук бензинового двигуна.

роллс-ройс спектр мансорі
Ціна Rolls-Royce Spectre Mansory перевищує мільйон доларів
Фото: Mansory

Rolls-Royce Spectre Mansory – найрозкішніший електрокар у світі, випущений в єдиному екземплярі. Його ціна не повідомляється, але відомо, що вона становить щонайменше мільйон доларів.

