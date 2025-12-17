Потужний дизель і камери замість дзеркал: Mercedes створив розкішну вантажівку (фото)
Mercedes Unimog став основою для цікавого проєкту. Знамениту вантажівку перетворили на великий і розкішний пікап.
Люксовий Unimog – творіння підрозділу Mercedes-Benz Special Trucks та ательє Hellgett Engineering. Проєкт присвятили 80-річному ювілею моделі, який відзначатимуть у 2026 році. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.
За основу взяли вантажний Mercedes Unimog у версії U 4023 із дворядною кабіною. Його перетворили на важкий пікап, адже ззаду встановили вантажну платформу.
Крім того, замінили бампери та розширювачі колісних арок, додали світлодіодну оптику, багажник на даху, пластиковий обвіс та декор. Встановили і величезні позашляхові шини Michelin на алюмінієвих дисках.Важливо
Салон Mercedes Unimog U 4023 оздобили дорогою двоколірною шкірою, встановлено і комфортніші сидіння. Замість дзеркал заднього виду з'явилися камери з моніторами.
До того ж, тюнінг Mercedes Unimog включає новий двигун – 7,7-літровий шестициліндровий турбодизель ОМ 936 потужністю 300 сил.
Між іншим, нещодавно розкішну версію отримав і класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70.
Також Фокус розповідав про шестиколісний пікап "Гелендваген" 2014 року без пробіг.