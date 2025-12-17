Потужний дизель і камери замість дзеркал: Mercedes створив розкішну вантажівку (фото)

Mercedes Unimog став основою для цікавого проєкту. Знамениту вантажівку перетворили на великий і розкішний пікап.

Люксовий Unimog – творіння підрозділу Mercedes-Benz Special Trucks та ательє Hellgett Engineering. Проєкт присвятили 80-річному ювілею моделі, який відзначатимуть у 2026 році. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

Авто отримало нові бампери, обвіс та позашляхові шини Фото: Mercedes-Benz

За основу взяли вантажний Mercedes Unimog у версії U 4023 із дворядною кабіною. Його перетворили на важкий пікап, адже ззаду встановили вантажну платформу.

Ззаду з'явилася вантажна платформа Фото: Mercedes-Benz

Крім того, замінили бампери та розширювачі колісних арок, додали світлодіодну оптику, багажник на даху, пластиковий обвіс та декор. Встановили і величезні позашляхові шини Michelin на алюмінієвих дисках.

Салон Mercedes Unimog U 4023 оздобили дорогою двоколірною шкірою, встановлено і комфортніші сидіння. Замість дзеркал заднього виду з'явилися камери з моніторами.

Салон Mercedes Unimog оздобили дорогою шкірою Фото: Mercedes-Benz

До того ж, тюнінг Mercedes Unimog включає новий двигун – 7,7-літровий шестициліндровий турбодизель ОМ 936 потужністю 300 сил.

Між іншим, нещодавно розкішну версію отримав і класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70.