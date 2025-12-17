Мощный дизель и камеры вместо зеркал: Mercedes создал роскошный грузовик (фото)

Mercedes Unimog стал основой для интересного проекта. Знаменитый грузовик превратили в большой и роскошный пикап.

Люксовый Unimog — творение подразделения Mercedes-Benz Special Trucks и ателье Hellgett Engineering. Проект посвятили 80-летнему юбилею модели, который будут отмечать в 2026 году. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

Авто получило новые бамперы, обвес и внедорожные шины Фото: Mercedes-Benz

За основу взяли грузовой Mercedes Unimog в версии U 4023 с двухрядной кабиной. Его превратили в тяжелый пикап, ведь сзади установили грузовую платформу.

Сзади появилась грузовая платформа Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, заменили бамперы и расширители колесных арок, добавили светодиодную оптику, багажник на крыше, пластиковый обвес и декор. Установили и огромные внедорожные шины Michelin на алюминиевых дисках.

Салон Mercedes Unimog U 4023 отделали дорогой двухцветной кожей, установлены и более комфортные сиденья. Вместо зеркал заднего вида появились камеры с мониторами.

Салон Mercedes Unimog украсили дорогой кожей Фото: Mercedes-Benz

К тому же, тюнинг Mercedes Unimog включает новый двигатель — 7,7-литровый шестицилиндровый турбодизель ОМ 936 мощностью 300 сил.

