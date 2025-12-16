Поддержите нас UA
Культовый внедорожник Toyota превратили в роскошного конкурента "Гелендвагена" (фото)

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser 70 доработали в Австралии

Классический Toyota Land Cruiser 70 получил новую жизнь. Внедорожник стал роскошнее и больше приспособлен к бездорожью.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70 выполнило австралийское ателье PVS Automotive. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Toyota Land Cruiser 70
Внедорожные качества авто улучшили

Утилитарный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 превратили в конкурента "Гелендвагена". Авто получило новый бампер, дуги, подножки и шноркель. Кроме того, установили багажник на крыше и внедорожную резину.

Салон Toyota Land Cruiser 70
Салон украсили синей и оранжевой алькантарой
Салон Toyota Land Cruiser 70 стал значительно роскошнее. Его украсили алькантарой голубого и оранжевого цветов. Установили руль от Toyota Tundra, 9-дюймовый тачскрин мультимедиа и спортивные сиденья Recaro.

Салон Toyota Land Cruiser
Авто получило кресла Recaro

В багажнике Toyota Land Cruiser 70 появился органайзер с ящиками, в который поместили набор для пикника — посуду, столовые принадлежности и небольшой столик.

багажник Toyota Land Cruiser
В багажнике разместили набор для пикника

Внедорожник сохранил стандартный 2,8-литровый турбодизель на 204 л.с. и 6-ступенчатый автомат. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала. Цена Toyota Land Cruiser 70 от PVS Automotive составляет 220 000 австралийских долларов ($145 000).

