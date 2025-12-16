Культовый внедорожник Toyota превратили в роскошного конкурента "Гелендвагена" (фото)

Классический Toyota Land Cruiser 70 получил новую жизнь. Внедорожник стал роскошнее и больше приспособлен к бездорожью.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70 выполнило австралийское ателье PVS Automotive. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Внедорожные качества авто улучшили

Утилитарный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 превратили в конкурента "Гелендвагена". Авто получило новый бампер, дуги, подножки и шноркель. Кроме того, установили багажник на крыше и внедорожную резину.

Салон украсили синей и оранжевой алькантарой

Важно

Мир перевернулся: новый Toyota Land Cruiser станет электрокаром (фото)

Салон Toyota Land Cruiser 70 стал значительно роскошнее. Его украсили алькантарой голубого и оранжевого цветов. Установили руль от Toyota Tundra, 9-дюймовый тачскрин мультимедиа и спортивные сиденья Recaro.

Авто получило кресла Recaro

В багажнике Toyota Land Cruiser 70 появился органайзер с ящиками, в который поместили набор для пикника — посуду, столовые принадлежности и небольшой столик.

Відео дня

В багажнике разместили набор для пикника

Внедорожник сохранил стандартный 2,8-литровый турбодизель на 204 л.с. и 6-ступенчатый автомат. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала. Цена Toyota Land Cruiser 70 от PVS Automotive составляет 220 000 австралийских долларов ($145 000).

Кстати, недавно Toyota Land Cruiser 300 превратили в роскошный удлиненный лимузин.

Также Фокус рассказывал об уникальном шестиколесном суперкаре Ferrari.