Культовий позашляховик Toyota перетворили на розкішного конкурента "Гелендвагена" (фото)

Класичний Toyota Land Cruiser 70 отримав нове життя. Позашляховик став розкішнішим і більше пристосований до бездоріжжя.

Тюнінг Toyota Land Cruiser 70 виконало австралійське ательє PVS Automotive. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Позашляхові якості авто покращили

Утилітарний рамний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 перетворили на конкурента "Гелендвагена". Авто отримало новий бампер, дуги, підніжки і шноркель. Крім того, встановили багажнику на даху та позашляхову гуму.

Салон оздобили синьою та помаранчевою алькантарою

Важливо

Світ перевернувся: новий Toyota Land Cruiser стане електрокаром (фото)

Салон Toyota Land Cruiser 70 став значно розкішнішим. Його оздобили алькантарою блакитного та помаранчевого кольорів. Встановили кермо від Toyota Tundra, 9-дюймовий тачскрін мультимедіа та спортивні сидіння Recaro.

Авто отримало крісла Recaro

У багажнику Toyota Land Cruiser 70 з’явився органайзер із шухлядами, в який помістили набір для пікніка – посуд, столове приладдя та невеликий столик.

Відео дня

У багажнику розмістили набір для пікніка

Позашляховик зберіг стандартний 2,8-літровий турбодизель на 204 к. с. та 6-ступінчастий автомат. Повний привід доповнено знижувальної передачі та блокуванням центрального диференціала. Ціна Toyota Land Cruiser 70 від PVS Automotive становить 220 000 австралійських доларів ($145 000).

До речі, нещодавно Toyota Land Cruiser 300 перетворили на розкішний подовжений лімузин.

Також Фокус розповідав про унікальний шестиколісний суперкар Ferrari.