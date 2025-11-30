В інтернеті показали унікальний шестиколісний суперкар Ferrari (фото, відео)
Культовий суперкар Ferrari Testarossa став основою для цікавого проєкту. Колекційне авто стало шестиколісним.
Оригінальний тюнінг Ferrari Testarossa виконали в США ательє Gas Monkey Garage і Danton Art Kustoms. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Американські тюнери вирішили не псувати колекційне авто в гарному стані. Для проєкту взяли купе Ferrari Testarossa, суттєво пошкоджене під час зйомок фільму "Нескінченність" із Марком Волбергом у головній ролі.
Ссуперкар Ferrari отримав кардинально перероблену задню частину із третьою віссю. Шестиколісний автомобіль суттєво подовжили, оснастили діодними фарами та низькопрофільною гумою.Важливо
У салоні з’явилися нова передня панель та спортивні ковшеподібні сидіння Recaro із карбоновим каркасом. Рідний опозитний 12-циліндровий двигун на 380 сил не зберігся, тому шестиколісний Ferrari отримав двигун V8 LS від Chevrolet Corvette.
Ferrari Testarossa заводиться і здатен самостійно пересуватися. Утім, проєкт ще не завершений через те, що між його творцями виник конфлікт і роботи над автомобілем наразі призупинені.
