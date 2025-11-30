В інтернеті показали унікальний шестиколісний суперкар Ferrari (фото, відео)

Культовий суперкар Ferrari Testarossa став основою для цікавого проєкту. Колекційне авто стало шестиколісним.

Оригінальний тюнінг Ferrari Testarossa виконали в США ательє Gas Monkey Garage і Danton Art Kustoms. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Американські тюнери вирішили не псувати колекційне авто в гарному стані. Для проєкту взяли купе Ferrari Testarossa, суттєво пошкоджене під час зйомок фільму "Нескінченність" із Марком Волбергом у головній ролі.

Для тюнінгу взяли авто, пошкоджене під час зйомок кіно

Ссуперкар Ferrari отримав кардинально перероблену задню частину із третьою віссю. Шестиколісний автомобіль суттєво подовжили, оснастили діодними фарами та низькопрофільною гумою.

У салоні з’явилися нова передня панель та спортивні ковшеподібні сидіння Recaro із карбоновим каркасом. Рідний опозитний 12-циліндровий двигун на 380 сил не зберігся, тому шестиколісний Ferrari отримав двигун V8 LS від Chevrolet Corvette.

Суперкар оснащений двигуном Chevrolet Corvette

Ferrari Testarossa заводиться і здатен самостійно пересуватися. Утім, проєкт ще не завершений через те, що між його творцями виник конфлікт і роботи над автомобілем наразі призупинені.

