В интернете показали уникальный шестиколесный суперкар Ferrari (фото, видео)

Шестиколесный Ferrari
Суперкар Ferrari Testarossa стал шестиколесным

Культовый суперкар Ferrari Testarossa стал основой для интересного проекта. Коллекционное авто стало шестиколесным.

Оригинальный тюнинг Ferrari Testarossa выполнили в США ателье Gas Monkey Garage и Danton Art Kustoms. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Американские тюнеры решили не портить коллекционное авто в хорошем состоянии. Для проекта взяли купе Ferrari Testarossa, существенно поврежденное во время съемок фильма "Бесконечность" с Марком Уолбергом в главной роли.

Ferrari Testarossa
Для тюнинга взяли авто, поврежденное во время съемок кино

Ссуперкар Ferrari получил кардинально переработанную заднюю часть с третьей осью. Шестиколесный автомобиль существенно удлинили, оснастили диодными фарами и низкопрофильной резиной.

Важно
В салоне появились новая передняя панель и спортивные ковшеобразные сиденья Recaro с карбоновым каркасом. Родной оппозитный 12-цилиндровый двигатель на 380 сил не сохранился, поэтому шестиколесный Ferrari получил двигатель V8 LS от Chevrolet Corvette.

шестиколесный суперкар Ferrari
Суперкар оснащен двигателем Chevrolet Corvette

Ferrari Testarossa заводится и способен самостоятельно передвигаться. Впрочем, проект еще не завершен из-за того, что между его создателями возник конфликт и работы над автомобилем на данный момент приостановлены.

