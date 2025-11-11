Поддержите нас UA
В Корее засветился эксклюзивный Ferrari за $400 000 на украинских номерах (видео)

Ferrari 812 GTS
Ferrari 812 GTS из Украины заметили в Южной Корее | Фото: Скриншот

В Южной Корее сняли редкий Ferrari 812 GTS. Дорогой суперкар стоимостью 400 000 долларов имеет украинскую регистрацию.

Кабриолет Ferrari 812 GTS на украинских номерах заметили в одном из южнокорейских городов. Это впервые дорогое украинское авто засветилось в этой стране, ведь обычно их видели в Монако или странах ЕС. О суперкаре рассказали на сайте "ТопЖир".

На видео видно, что суперкар Ferrari 812 GTS имеет номера Черновицкой области. Впрочем, на данный момент в базе данных они закреплены за BMW X5 2019 года. Не исключено, что номерные знаки или видео могут оказаться фейком, или же суперкар совсем недавно зарегистрировали в Украине и информация о нем не успела обновиться.

Суперкар Ferrari 812 GTS — довольно редкая модель, ведь всего с 2019 по 2024 год выпустили не более 3000 этих авто. Это версия модели Ferrari 812 Superfast со сложной жесткой крышей.

Ferrari 812
Ferrari 812 GTS стоит 400 000 долларов
Фото: Ferrari

Цена Ferrari 812 GTS в новом состоянии составляла примерно 400 000 долларов. Кабриолет оснащен высокооборотным 6,5-литровым V12, который развивает 800 л. с. при 8500 об/мин. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с, а до 200 км/ч — за 8,3 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

В арсенале Ferrari 812 GTS — электронный дифференциал, управляемые задние колеса, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

Ранее Фокус рассказывал о таинственном суперкаре Bugatti Chiron в Житомире.

Также мы писали об эксклюзивном суперкаре Ford за $800 000 в Киеве.