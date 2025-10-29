В Украине суперкар Ferrari за $250 000 застрял на бездорожье: его вытаскивала Lada (видео)

Неудачей завершилась поездка по украинским грунтовым дорогам на купе Ferrari 488 GTB. Недешевый суперкар застрял и его пришлось вытаскивать.

Водитель Ferrari 488 GTB решил проехаться по дороге без асфальтового покрытия и поплатился за это — авто "село на пузо". Видео инцидента опубликовали на странице carspotter.ukraine в Instagram.

В коротком ролике видно купе Ferrari 488 GTB на грунтовой дороге возле водоема. Суперкар с невысоким клиренсом не приспособлен к таким дорогам, поэтому неудивительно, что он застрял и не способен выехать самостоятельно.

На помощь Ferrari пришел водитель Lada Kalina, который пытался вытащить суперкар из болота на буксире. Впрочем, дальше видео обрывается, поэтому не известно, удалось ли вызволить авто таким образом, или все же пришлось вызывать более серьезную технику.

Суперкар не справился с грунтовой дорогой Фото: Скриншот

Купе Ferrari 488 GTB выпускали с 2015 по 2019 год. Сейчас такой автомобиль в Украине стоит примерно 250 000 долларов.

Суперкар Ferrari 488 GTB оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 670 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 330 км/ч.

