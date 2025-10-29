В Україні суперкар Ferrari за $250 000 застряг на бездоріжжі: його витягувала Lada (відео)

Невдачею завершилася поїздка українськими ґрунтовими дорогами на купе Ferrari 488 GTB. Недешевий суперкар застряг і його довелося витягувати.

Водій Ferrari 488 GTB вирішив проїхатися дорогою без асфальтового покриття і поплатився за це — авто "сіло на пузо". Відео інциденту опублікували на сторінці carspotter.ukraine в Instagram.

У короткому ролику видно купе Ferrari 488 GTB на ґрунтовій дорозі біля водойми. Суперкар із невисоким кліренсом не пристосований до таких шляхів, тому не дивно, що він застряг і не здатен виїхати самостійно.

Важливо

В Україні помітили ексклюзивний суперкар Ford GT за $800 000: їх існує лише 343 (фото)

На допомогу Ferrari прийшов водій Lada Kalina, який намагався витягнути суперкар із болота на буксирі. Утім, далі відео обривається, тому не відомо, чи вдалося визволити авто в такий спосіб, чи все ж таки довелося викликати серйознішу техніку.

Відео дня

Суперкар не справився з ґрунтовою дорогою Фото: Скріншот

Купе Ferrari 488 GTB випускали з 2015 по 2019 рік. Зараз такий автомобіль в Україні коштує приблизно 250 000 доларів.

Суперкар Ferrari 488 GTB оснащений 3,9-лытровим V8 твін-турбо потужністю 670 к. с. та 7-ступінчастим роботом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с та розвинути 330 км/год.

До речі, нещодавно в Україні потрапив у ДТП дорогий суперкар McLaren — він зіткнувся з вантажівкою.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили люксовий електрокросовер Maybach на "бляхах"