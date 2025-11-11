У Кореї засвітився ексклюзивний Ferrari за $400 000 на українських номерах (відео)

У Південній Кореї зняли рідкісний Ferrari 812 GTS. Дорогий суперкар вартістю 400 000 доларів має українську реєстрацію.

Кабріолет Ferrari 812 GTS на українських номерах помітили в одному з південнокорейських міст. Це уперше дороге українське авто засвітилося в цій країні, адже зазвичай їх бачили в Монако чи країнах ЄС. Про суперкар розповіли на сайті "ТопЖир".

На відео видно, що суперкар Ferrari 812 GTS має номери Чернівецької області. Утім, наразі в базі даних вони закріплені за BMW X5 2019 року. Не виключено, що номерні знаки чи відео можуть виявитися фейком, або ж суперкар зовсім недавно зареєстрували в Україні й інформація про нього не встигла оновитися.

Суперкар Ferrari 812 GTS – доволі рідкісна модель, адже всього з 2019 по 2024 рік випустили не більш, ніж 3000 цих авто. Це версія моделі Ferrari 812 Superfast зі складним жорстким дахом.

Ferrari 812 GTS коштує 400 000 доларів Фото: Ferrari

Ціна Ferrari 812 GTS у новому стані складала приблизно 400 000 доларів. Кабріолет оснащений високооборотним 6,5-літровим V12, який розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с, а до 200 км/год – за 8,3 с. Максимальна швидкість становить 340 км/год.

В арсеналі Ferrari 812 GTS – електронний диференціал, керовані задні колеса, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

