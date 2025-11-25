Шесть колес и гибридная установка: как выглядит самая экстремальная Toyota (фото)

Пикап Toyota Tundra получил экстремальную шестиколесную версию. Авто оснащено мощной гибридной установкой.

Необычный тюнинг Toyota Tundra выполнили в США. Сейчас брутальный трехосный пикап можно увидеть на улицах Майями, сообщает сайт Autoevolution.

Пикап Toyota Tundra удлинили до примерно 7 метров и добавили третью ось. Кроме того, существенно увеличили клиренс и установили внедорожную резину, а днище получило дополнительную защиту. Также появились стальной передний бампер с дополнительной оптикой, дуги, лебедка и багажник на крыше. Авто отличается матовой окраской цвета хаки.

Пикап удлинили до 7 метров

Для облегчения посадки и высадки в высокое авто добавили металлические подножки. Салон Toyota Tundra 6X6 остался без изменений.

Важно

Стандартный и силовой агрегат. Как известно, пикап Toyota Tundra нынешнего поколения комплектуют 443-сильной гибридной установкой с 3,4-литровым V6 твин-турбо и электромотором. Шестиколесный автомобиль сохранил 10-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

