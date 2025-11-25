Шість коліс і гібридна установка: який вигляд має найекстремальніша Toyota (фото)

Пікап Toyota Tundra отримав екстремальну шестиколісну версію. Авто оснащене потужною гібридною установкою.

Незвичний тюнінг Toyota Tundra виконали в США. Зараз брутальний тривісний пікап можна побачити на вулицях Майямі, повідомляє сайт Autoevolution.

Пікап Toyota Tundra подовжили до приблизно 7 метрів та додали третю вісь. Крім того, суттєво збільшили кліренс і встановили позашляхову гуму, а днище отримало додатковий захист. Також з’явилися сталевий передній бампер із додатковою оптикою, дуги, лебідка та багажник на даху. Авто вирізняється матовим забарвленням кольору хакі.

Пікап подовжили до 7 метрів

Для полегшення посадки та висадки у високе авто додали металеві підніжки. Салон Toyota Tundra 6X6 залишився без змін.

Стандартний і силовий агрегат. Як відомо, пікап Toyota Tundra нинішнього покоління комплектують 443-сильною гібридною установкою з 3,4-літровим V6 твін-турбо та електромотором. Шестиколісний автомобіль зберіг 10-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею.

