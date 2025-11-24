Toyota Land Cruiser 300 перетворили на розкішний лімузин із величезним телевізором (фото)
Toyota Land Cruiser став основою для цікавого проєкту. Позашляховик перетворили на люксовий подовжений лімузин.
Нестандартний тюнінг Toyota Land Cruiser 300 виконали в Індії. Про оригінальне авто розповідає сайт "ТопЖир".
Toyota Land Cruiser 300 подовжили до приблизно 6 метрів, додавши вставку між дверима. До того ж, йому дещо підняли дах, щоб збільшити висоту салону.
Також Toyota Land Cruiser 300 отримав ширшу і агресивнішу решітку радіатора. З’явилися обвіс, підніжки, спойлер на даху і чорний декор.
Салон Toyota Land Cruiser 300 оздобили дорогою шкірою і деревом, а підсвічування стелі імітує зоряне небо – як у Rolls-Royce. Автомобіль розрахований на сім осіб.Важливо
Усередині з’явилися два окремі крісла з електроприводом і підставками під ноги, а також широкий задній диван. Для задніх пасажирів встановили величезний телевізор, є і невеличкі планшети для управління різноманітними функціями.
Характеристики Toyota Land Cruiser 300 не розкривають. Як відомо, стандартна модель пропонується з 3,4-літровим 415-сильним бензиновим V6 твін-турбо та 3,3-літровим 309-сильним турбодизелем.
