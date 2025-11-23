Дебютувала нова Toyota Corolla 2026: як змінилася найпопулярніша у світі модель (фото)
Представлена нова Toyota Corolla 2026. Седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині і доступний в бензиновому або гібридному виконанні.
Оновлена Toyota Corolla дебютувала на автосалоні в Гуанчжоу та надійде в продаж із грудня. Про це повідомляє сайт Atohome.
Седан Toyota Corolla 2026 пізнається за новою передньою частиною в дусі Prius та Camry — із вираженим "носом", тоненькими фарами та більш обтічним бампером. Ззаду звертають на себе увагу тоновані ліхтарі. Оновлений седан підріс у розмірах.
Габарити Toyota Corolla 2026:
- довжина – 4710 мм;
- ширина – 1780 мм;
- висота – 1435 мм;
- колісна база – 2750 мм.
У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та сучасну мультимедійну систему зі збільшеним 12,9-дюймовим тачскріном. Відтепер усі Toyota Corolla оснащені комплексом систем безпеки, який включає автоматичне гальмування та контроль смуги руху.
Нова Toyota Corolla 2026 доступна із 2,0-літровим бензиновим двигуном на 171 к. с. та 1,8-літровою 140-сильною гібридною установкою. Обидві версії оснащені варіатором.
Це оновлення є останнім для Toyota Corolla нинішнього покоління, адже в кінці 2026 року стартує випуск нової генерації моделі, яка зазнає кардинальних змін. Нагадаємо, що саме Corolla — найпопулярніше авто всіх часів і народів.
Між іншим, у Гуанчжоу Toyota презентувала і дешевий аналог Tesla Model S. Він коштує від $28 000, а його запас ходу сягає 700 км.
Також Фокус повідомляв, що на цьому автошоу показали недорогі електромобілі Audi із запасом ходу понад 700 км.