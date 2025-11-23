Дебютувала нова Toyota Corolla 2026: як змінилася найпопулярніша у світі модель (фото)

Представлена нова Toyota Corolla 2026. Седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині і доступний в бензиновому або гібридному виконанні.

Оновлена Toyota Corolla дебютувала на автосалоні в Гуанчжоу та надійде в продаж із грудня. Про це повідомляє сайт Atohome.

Седан Toyota Corolla 2026 пізнається за новою передньою частиною в дусі Prius та Camry — із вираженим "носом", тоненькими фарами та більш обтічним бампером. Ззаду звертають на себе увагу тоновані ліхтарі. Оновлений седан підріс у розмірах.

Седан дебютував у бензиновій та гібридній версіях Фото: autohome.com.cn

Габарити Toyota Corolla 2026:

довжина – 4710 мм;

ширина – 1780 мм;

висота – 1435 мм;

колісна база – 2750 мм.

Важливо

RAV4 на мінімалках: представлено новий доступний кросовер Toyota (фото)

У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та сучасну мультимедійну систему зі збільшеним 12,9-дюймовим тачскріном. Відтепер усі Toyota Corolla оснащені комплексом систем безпеки, який включає автоматичне гальмування та контроль смуги руху.

Відео дня

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Toyota

Нова Toyota Corolla 2026 доступна із 2,0-літровим бензиновим двигуном на 171 к. с. та 1,8-літровою 140-сильною гібридною установкою. Обидві версії оснащені варіатором.

Це оновлення є останнім для Toyota Corolla нинішнього покоління, адже в кінці 2026 року стартує випуск нової генерації моделі, яка зазнає кардинальних змін. Нагадаємо, що саме Corolla — найпопулярніше авто всіх часів і народів.

Між іншим, у Гуанчжоу Toyota презентувала і дешевий аналог Tesla Model S. Він коштує від $28 000, а його запас ходу сягає 700 км.

Також Фокус повідомляв, що на цьому автошоу показали недорогі електромобілі Audi із запасом ходу понад 700 км.