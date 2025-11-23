Дебютировала новая Toyota Corolla 2026: как изменилась самая популярная в мире модель (фото)

Представлена новая Toyota Corolla 2026. Седан претерпел существенные изменения снаружи и внутри и доступен в бензиновом или гибридном исполнении.

Обновленная Toyota Corolla дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу и поступит в продажу с декабря. Об этом сообщает сайт Atohome.

Седан Toyota Corolla 2026 узнается по новой передней части в духе Prius и Camry — с выраженным "носом", тоненькими фарами и более обтекаемым бампером. Сзади обращают на себя внимание тонированные фонари. Обновленный седан подрос в размерах.

Седан дебютировал в бензиновой и гибридной версиях Фото: autohome.com.cn

Габариты Toyota Corolla 2026:

длина — 4710 мм;

ширина — 1780 мм;

высота — 1435 мм;

колесная база — 2750 мм.

В салоне установили новый цифровой щиток приборов и современную мультимедийную систему с увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином. Отныне все Toyota Corolla оснащены комплексом систем безопасности, который включает автоматическое торможение и контроль полосы движения.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla 2026 доступна с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 171 л. с. и 1,8-литровой 140-сильной гибридной установкой. Обе версии оснащены вариатором.

Это обновление является последним для Toyota Corolla нынешнего поколения, ведь в конце 2026 года стартует выпуск новой генерации модели, которая претерпит кардинальные изменения. Напомним, что именно Corolla — самое популярное авто всех времен и народов.

