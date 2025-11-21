Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Toyota представила аналог Tesla Model S за $28 000 с запасом хода более 700 км (фото)

электромобиль Toyota bZ7
Toyota bZ7 — самый большой электромобиль марки | Фото: CarNewsChina

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала новая Toyota bZ7. Большой электрический седан имеет запас хода до 700 км.

Новый электромобиль Toyota bZ7 поступит в продажу до конца года и в Китае будет стоить примерно 200-250 тысяч юаней ($28 000 — 35 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая Toyota bZ7 — более доступный аналог Tesla Model S. Седан F-класса выдержан в типичном стиле современных электрокаров марки — с большим количеством граней, выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. У него арочная крыша и изогнутая оконная линия.

новая Toyota bZ7
Седан имеет изогнутую крышу и высокую оконную линию
Фото: CarNewsChina

Размеры Toyota bZ7 2026:

  • длина — 5130 мм;
  • ширина — 1965 мм;
  • высота — 1506 мм;
  • колесная база — 3020 мм.
Салон Toyota bZ7 2026
Мультимедийную систему разработали в Huawei
Фото: Toyota

В салоне установили узкую цифровую панель приборов и большой тачскрин. Мультимедиа и систему полуавтономного движения разработали в Huawei.

Відео дня
Важно
В Украине презентовали новые электромобили от Huawei и Changan (фото)
В Украине презентовали новые электромобили от Huawei и Changan (фото)

Специалисты Huawei создали и 282-сильный мотор, которым оснастили электромобиль Toyota bZ7. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

электрокар Toyota bZ7
Запас хода Toyota bZ7 превышает 700 км
Фото: CarNewsChina

На выбор предлагаются литий-железо-фосфатные батареи емкостью 71,3 и 88,1 кВт∙ч: запас хода составляет 600 и 710 км, соответственно. 800-вольтовое электрооборудование обеспечивает быструю зарядку.

Между прочим, на автошоу в Гуанжчоу показали недорогой кроссовер Toyota на базе RAV4.

Также Фокус рассказывал об электромобиле Toyota Land Cruiser.