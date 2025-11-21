Toyota представила аналог Tesla Model S за $28 000 с запасом хода более 700 км (фото)

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала новая Toyota bZ7. Большой электрический седан имеет запас хода до 700 км.

Новый электромобиль Toyota bZ7 поступит в продажу до конца года и в Китае будет стоить примерно 200-250 тысяч юаней ($28 000 — 35 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая Toyota bZ7 — более доступный аналог Tesla Model S. Седан F-класса выдержан в типичном стиле современных электрокаров марки — с большим количеством граней, выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. У него арочная крыша и изогнутая оконная линия.

Седан имеет изогнутую крышу и высокую оконную линию Фото: CarNewsChina

Размеры Toyota bZ7 2026:

длина — 5130 мм;

ширина — 1965 мм;

высота — 1506 мм;

колесная база — 3020 мм.

Мультимедийную систему разработали в Huawei Фото: Toyota

В салоне установили узкую цифровую панель приборов и большой тачскрин. Мультимедиа и систему полуавтономного движения разработали в Huawei.

Відео дня

Важно

В Украине презентовали новые электромобили от Huawei и Changan (фото)

Специалисты Huawei создали и 282-сильный мотор, которым оснастили электромобиль Toyota bZ7. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Запас хода Toyota bZ7 превышает 700 км Фото: CarNewsChina

На выбор предлагаются литий-железо-фосфатные батареи емкостью 71,3 и 88,1 кВт∙ч: запас хода составляет 600 и 710 км, соответственно. 800-вольтовое электрооборудование обеспечивает быструю зарядку.

Между прочим, на автошоу в Гуанжчоу показали недорогой кроссовер Toyota на базе RAV4.

Также Фокус рассказывал об электромобиле Toyota Land Cruiser.