Toyota представила аналог Tesla Model S за $28 000 с запасом хода более 700 км (фото)
На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала новая Toyota bZ7. Большой электрический седан имеет запас хода до 700 км.
Новый электромобиль Toyota bZ7 поступит в продажу до конца года и в Китае будет стоить примерно 200-250 тысяч юаней ($28 000 — 35 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новая Toyota bZ7 — более доступный аналог Tesla Model S. Седан F-класса выдержан в типичном стиле современных электрокаров марки — с большим количеством граней, выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. У него арочная крыша и изогнутая оконная линия.
Размеры Toyota bZ7 2026:
- длина — 5130 мм;
- ширина — 1965 мм;
- высота — 1506 мм;
- колесная база — 3020 мм.
В салоне установили узкую цифровую панель приборов и большой тачскрин. Мультимедиа и систему полуавтономного движения разработали в Huawei.
Специалисты Huawei создали и 282-сильный мотор, которым оснастили электромобиль Toyota bZ7. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
На выбор предлагаются литий-железо-фосфатные батареи емкостью 71,3 и 88,1 кВт∙ч: запас хода составляет 600 и 710 км, соответственно. 800-вольтовое электрооборудование обеспечивает быструю зарядку.
Между прочим, на автошоу в Гуанжчоу показали недорогой кроссовер Toyota на базе RAV4.
Также Фокус рассказывал об электромобиле Toyota Land Cruiser.