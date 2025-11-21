Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Toyota представила аналог Tesla Model S за $28 000 із запасом ходу понад 700 км (фото)

електромобіль Toyota bZ7
Toyota bZ7 — найбільший електромобіль марки | Фото: CarNewsChina

На автосалоні в Гуанчжоу дебютувала нова Toyota bZ7. Великий електричний седан має запас ходу до 700 км.

Новий електромобіль Toyota bZ7 надійде у продаж до кінця року і в Китаї коштуватиме приблизно 200-250 тисяч юанів ($28 000 – 35 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова Toyota bZ7 — доступніший аналог Tesla Model S. Седан F-класу витриманий у типовому стилі сучасних електрокарів марки – з великою кількістю граней, вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. У нього аркоподібний дах і вигнута віконна лінія.

нова Toyota bZ7
Седан має вигнутий дах і високу віконну лінію
Фото: CarNewsChina

Розміри Toyota bZ7 2026:

  • довжина – 5130 мм;
  • ширина – 1965 мм;
  • висота – 1506 мм;
  • колісна база – 3020 мм.
Салон Toyota bZ7 2026
Мультимедійну систему розробили в Huawei
Фото: Toyota

У салоні встановили вузьку цифрову панель приладів та великий тачскрін. Мультимедіа та систему напівавтономного руху розробили в Huawei.

Відео дня
Важливо
В Україні презентували нові електромобілі від Huawei та Changan (фото)
В Україні презентували нові електромобілі від Huawei та Changan (фото)

Спеціалісти Huawei створили і 282-сильний мотор, яким оснастили електромобіль Toyota bZ7. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

електрокар Toyota bZ7
Запас ходу Toyota bZ7 перевищує 700 км
Фото: CarNewsChina

На вибір пропонують літій-залізо-фосфатні батареї ємністю 71,3 та 88,1 кВт∙год: запас ходу становить 600 і 710 км, відповідно. 800-вольтне електрообладнання забезпечує швидку зарядку.

Між іншим, на автошоу в Гуанжчоу показали недорогий кросовер Toyota на базі RAV4.

Також Фокус розповідав про електромобіль Toyota Land Cruiser.