Toyota представила аналог Tesla Model S за $28 000 із запасом ходу понад 700 км (фото)

На автосалоні в Гуанчжоу дебютувала нова Toyota bZ7. Великий електричний седан має запас ходу до 700 км.

Новий електромобіль Toyota bZ7 надійде у продаж до кінця року і в Китаї коштуватиме приблизно 200-250 тисяч юанів ($28 000 – 35 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова Toyota bZ7 — доступніший аналог Tesla Model S. Седан F-класу витриманий у типовому стилі сучасних електрокарів марки – з великою кількістю граней, вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. У нього аркоподібний дах і вигнута віконна лінія.

Седан має вигнутий дах і високу віконну лінію Фото: CarNewsChina

Розміри Toyota bZ7 2026:

довжина – 5130 мм;

ширина – 1965 мм;

висота – 1506 мм;

колісна база – 3020 мм.

Мультимедійну систему розробили в Huawei Фото: Toyota

У салоні встановили вузьку цифрову панель приладів та великий тачскрін. Мультимедіа та систему напівавтономного руху розробили в Huawei.

Важливо

В Україні презентували нові електромобілі від Huawei та Changan (фото)

Спеціалісти Huawei створили і 282-сильний мотор, яким оснастили електромобіль Toyota bZ7. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Запас ходу Toyota bZ7 перевищує 700 км Фото: CarNewsChina

На вибір пропонують літій-залізо-фосфатні батареї ємністю 71,3 та 88,1 кВт∙год: запас ходу становить 600 і 710 км, відповідно. 800-вольтне електрообладнання забезпечує швидку зарядку.

Між іншим, на автошоу в Гуанжчоу показали недорогий кросовер Toyota на базі RAV4.

Також Фокус розповідав про електромобіль Toyota Land Cruiser.