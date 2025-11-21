Toyota представила аналог Tesla Model S за $28 000 із запасом ходу понад 700 км (фото)
На автосалоні в Гуанчжоу дебютувала нова Toyota bZ7. Великий електричний седан має запас ходу до 700 км.
Новий електромобіль Toyota bZ7 надійде у продаж до кінця року і в Китаї коштуватиме приблизно 200-250 тисяч юанів ($28 000 – 35 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова Toyota bZ7 — доступніший аналог Tesla Model S. Седан F-класу витриманий у типовому стилі сучасних електрокарів марки – з великою кількістю граней, вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. У нього аркоподібний дах і вигнута віконна лінія.
Розміри Toyota bZ7 2026:
- довжина – 5130 мм;
- ширина – 1965 мм;
- висота – 1506 мм;
- колісна база – 3020 мм.
У салоні встановили вузьку цифрову панель приладів та великий тачскрін. Мультимедіа та систему напівавтономного руху розробили в Huawei.
Спеціалісти Huawei створили і 282-сильний мотор, яким оснастили електромобіль Toyota bZ7. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
На вибір пропонують літій-залізо-фосфатні батареї ємністю 71,3 та 88,1 кВт∙год: запас ходу становить 600 і 710 км, відповідно. 800-вольтне електрообладнання забезпечує швидку зарядку.
Між іншим, на автошоу в Гуанжчоу показали недорогий кросовер Toyota на базі RAV4.
