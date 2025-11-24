Toyota Land Cruiser 300 превратили в роскошный лимузин с огромным телевизором (фото)

Toyota Land Cruiser стал основой для интересного проекта. Внедорожник превратили в люксовый удлиненный лимузин.

Нестандартный тюнинг Toyota Land Cruiser 300 выполнили в Индии. Об оригинальном авто рассказывает сайт "ТопЖир".

Toyota Land Cruiser 300 удлинили до примерно 6 метров, добавив вставку между дверьми. К тому же, ему несколько приподняли крышу, чтобы увеличить высоту салона.

Также Toyota Land Cruiser 300 получил более широкую и агрессивную решетку радиатора. Появились обвес, подножки, спойлер на крыше и черный декор.

Салон Toyota Land Cruiser 300 отделали дорогой кожей и деревом, а подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce. Автомобиль рассчитан на семь человек.

Внутри появились два отдельных кресла с электроприводом и подставками под ноги, а также широкий задний диван. Для задних пассажиров установили огромный телевизор, есть и небольшие планшеты для управления разнообразными функциями.

Характеристики Toyota Land Cruiser 300 не раскрывают. Как известно, стандартная модель предлагается с 3,4-литровым 415-сильным бензиновым V6 твин-турбо и 3,3-литровым 309-сильным турбодизелем.

