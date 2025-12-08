Представлен новый семейный электрокроссовер Mercedes-Benz с запасом хода более 600 км (фото)
Презентован новый Mercedes-Benz GLB второго поколения. Семейный кроссовер дебютировал в электрических версиях мощностью до 354 л.с.
Новый Mercedes GLB уже поступает в продажу в Европе по цене от 59 048 евро, а позже появится более доступная гибридная версия. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.
Дизайн Mercedes GLB 2026
Кроссовер Mercedes GLB 2026 сохраняет знакомый двухобъёмный силуэт с высоким капотом и толстыми задними стойками, однако его дизайн стал более элегантным и обтекаемым. Передняя часть выдержана в духе седана Mercedes CLA — с широкой решёткой радиатора и продолговатыми фарами, украшенными логотипами бренда.
Модель построена на новой платформе ММА и несколько крупнее предшественника.
Размеры Mercedes GLB 2026:
- длина — 4732 мм;
- ширина — 1861 мм;
- высота — 1687 мм;
- колесная база — 2889 мм.
Салон и комплектация Mercedes GLB 2026 Mercedes GLB 2026
В салоне на всю ширину передней панели растянут трехсекционный экран. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом, а навигация базируется на картах Google.
Как и прежде, кроссовер Mercedes GLB предлагается в версиях на 5 и 7 мест. Он стал просторнее, а у кресел второго ряда расширили диапазон горизонтальной регулировки. Объем багажника в пятиместном исполнении составляет 540-1715 л, также есть 127-литровый отсек спереди.
Стандартной является панорамная крыша с изменяемой тонировкой, украшенная эмблемами Mercedes-Benz. Также комплектацию пополнили 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.Важно
Новый Mercedes GLB, характеристики
Электромобиль Mercedes GLB дебютировал в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 354-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 и 5,5 с, соответственно. Позже появится базовая электрическая модификация.
Батарея емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода 631 км с задним приводом и 615 км — с полным. 800-вольтовая архитектура позволяет сверхбыструю зарядку: добавить 260 км можно за 10 минут. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто дом.
