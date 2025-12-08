Представлен новый семейный электрокроссовер Mercedes-Benz с запасом хода более 600 км (фото)

Презентован новый Mercedes-Benz GLB второго поколения. Семейный кроссовер дебютировал в электрических версиях мощностью до 354 л.с.

Новый Mercedes GLB уже поступает в продажу в Европе по цене от 59 048 евро, а позже появится более доступная гибридная версия. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Запас хода Mercedes GLB превышает 600 км Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes GLB 2026

Кроссовер Mercedes GLB 2026 сохраняет знакомый двухобъёмный силуэт с высоким капотом и толстыми задними стойками, однако его дизайн стал более элегантным и обтекаемым. Передняя часть выдержана в духе седана Mercedes CLA — с широкой решёткой радиатора и продолговатыми фарами, украшенными логотипами бренда.

Модель построена на новой платформе ММА и несколько крупнее предшественника.

Размеры Mercedes GLB 2026:

длина — 4732 мм;

ширина — 1861 мм;

высота — 1687 мм;

колесная база — 2889 мм.

На передней панели установили трехсекционный дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон и комплектация Mercedes GLB 2026 Mercedes GLB 2026

В салоне на всю ширину передней панели растянут трехсекционный экран. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом, а навигация базируется на картах Google.

Как и прежде, кроссовер Mercedes GLB предлагается в версиях на 5 и 7 мест. Он стал просторнее, а у кресел второго ряда расширили диапазон горизонтальной регулировки. Объем багажника в пятиместном исполнении составляет 540-1715 л, также есть 127-литровый отсек спереди.

Кроссовер доступен в версиях на 5 и 7 мест Фото: Mercedes-Benz

Стандартной является панорамная крыша с изменяемой тонировкой, украшенная эмблемами Mercedes-Benz. Также комплектацию пополнили 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.

Новый Mercedes GLB, характеристики

Электромобиль Mercedes GLB дебютировал в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 354-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 и 5,5 с, соответственно. Позже появится базовая электрическая модификация.

Объем багажника в пятиместном исполнении составляет 540-1715 л Фото: Mercedes-Benz

Батарея емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода 631 км с задним приводом и 615 км — с полным. 800-вольтовая архитектура позволяет сверхбыструю зарядку: добавить 260 км можно за 10 минут. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто дом.

