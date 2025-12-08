Представлено новий сімейний електрокросовер Mercedes-Benz із запасом ходу понад 600 км (фото)

Презентовано новий Mercedes-Benz GLB другого покоління. Сімейний кросовер дебютував у електричних версіях потужністю до 354 к. с.

Новий Mercedes GLB уже надходить у продаж в Європі за ціною від 59 048 євро, а пізніше з'явиться доступніша гібридна версія. Його подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.

Запас ходу Mercedes GLB перевищує 600 км Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes GLB 2026

Кросовер Mercedes GLB 2026 зберігає знайомий двооб'ємний силует із високим капотом та товстими задніми стійками, проте його дизайн став елегантнішим і більш обтічним. Передня частина витримана в дусі седана Mercedes CLA — з широкою решіткою радіатора і продовгуватими фарами, прикрашеними логотипами бренду.

Модель збудована на новій платформі ММА і дещо більша за попередника.

Розміри Mercedes GLB 2026:

довжина — 4732 мм;

ширина — 1861 мм;

висота — 1687 мм;

колісна база — 2889 мм.

На передній панелі встановили трисекційний дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон і комплектація Mercedes GLB 2026

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнуто трисекційний екран. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом, а навігація базується на картах Google.

Як і раніше, кросовер Mercedes GLB пропонують у версіях на 5 і 7 місць. Він став просторішим, а в крісел другого ряду розширили діапазон горизонтального регулювання. Об'єм багажника в п'ятимісному виконанні становить 540-1715 л, також є 127-літровий відсік спереду.

Кросовер доступний у версіях на 5 і 7 місць Фото: Mercedes-Benz

Стандартним є панорамний дах зі змінним тонуванням, прикрашений емблемами Mercedes-Benz. Також комплектацію поповнили 20-дюймові диски, адаптивні амортизатори, паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного руху.

Новий Mercedes GLB, характеристики

Електромобіль Mercedes GLB дебютував у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 354-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає 7,4 та 5,5 с, відповідно. Пізніше з'явиться базова електрична модифікація.

Об'єм багажника в п'ятимісному виконанні складає 540-1715 л Фото: Mercedes-Benz

Батарея ємністю 85 кВт∙год забезпечує запас ходу 631 км із заднім приводом та 615 км — із повним. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку: додати 260 км можна за 10 хвилин. Крім того, є функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто будинок.

