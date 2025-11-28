Підтримайте нас RU
Новий Mercedes S-Class 2026 вперше помітили на дорогах (фото)

Mercedes S-Class 2026
Mercedes S-Class W223 пройде оновлення | Фото: autoevolution.com

У Німеччині засвітився новий Mercedes-Benz S-Class. Флагманський преміальний седан зміниться зовні та всередині.

Mercedes S-Class W223 пройде плановий фейсліфтинг і дебютує в 2026 році до 140-річчя німецького автовиробника. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Mercedes S-Class W223
Седану змінять передню частину
Фото: autoevolution.com

Тестовий прототип Mercedes-Benz S-Class обклеїли яскравою камуфляжною плівкою золотистого кольору, проте деякі деталі дизайну все ж можна розгледіти.

Mercedes S-Class
Ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes-Benz
Фото: autoevolution.com

Зокрема, новий Mercedes S-Class отримає широку хромовану решітку радіатора в дусі електричного GLC. Також замінять бампери, а фари прикрасять логотипами Mercedes-Benz.

Важливо
Електрифікований "Гелендваген": огляд нового Mercedes-Benz G580 EQ (відео)
Електрифікований "Гелендваген": огляд нового Mercedes-Benz G580 EQ (відео)

У салоні Mercedes S-Class 2026 на всю ширину передньої панелі розтягнуто великий трисекційний екран. Крім того, оновлено центральну консоль.

Салон Mercedes S-Class W223
У салоні встановлять екран на всю ширину передньої панелі
Фото: autoevolution.com

Очікується, що новий Mercedes S-Class W223 збереже бензинові турбодвигуни об’ємом 3,0 та 4,0 л, а також 3,0-літровий турбодизель та плагін-гібридні установки. Топовий V12 залишиться в розкішному Mercedes-Maybach S680, а заряджений Mercedes-AMG S63 продовжать комплектувати гібридною установкою потужністю понад 800 сил.

До речі, на ринок виходить новий сімейний електромобіль Mercedes-Benz із запасом ходу понад 700 км.

Також Фокус розповідав, що ФБР конфіскувало у відомого спортсмена суперкар Mercedes $13 за мільйонів.