Новий Mercedes S-Class 2026 вперше помітили на дорогах (фото)

У Німеччині засвітився новий Mercedes-Benz S-Class. Флагманський преміальний седан зміниться зовні та всередині.

Mercedes S-Class W223 пройде плановий фейсліфтинг і дебютує в 2026 році до 140-річчя німецького автовиробника. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Седану змінять передню частину Фото: autoevolution.com

Тестовий прототип Mercedes-Benz S-Class обклеїли яскравою камуфляжною плівкою золотистого кольору, проте деякі деталі дизайну все ж можна розгледіти.

Ліхтарі прикрашені логотипами Mercedes-Benz Фото: autoevolution.com

Зокрема, новий Mercedes S-Class отримає широку хромовану решітку радіатора в дусі електричного GLC. Також замінять бампери, а фари прикрасять логотипами Mercedes-Benz.

У салоні Mercedes S-Class 2026 на всю ширину передньої панелі розтягнуто великий трисекційний екран. Крім того, оновлено центральну консоль.

У салоні встановлять екран на всю ширину передньої панелі Фото: autoevolution.com

Очікується, що новий Mercedes S-Class W223 збереже бензинові турбодвигуни об’ємом 3,0 та 4,0 л, а також 3,0-літровий турбодизель та плагін-гібридні установки. Топовий V12 залишиться в розкішному Mercedes-Maybach S680, а заряджений Mercedes-AMG S63 продовжать комплектувати гібридною установкою потужністю понад 800 сил.

