Новый Mercedes S-Class 2026 впервые заметили на дорогах (фото)
В Германии засветился новый Mercedes-Benz S-Class. Флагманский премиальный седан изменится снаружи и внутри.
Mercedes S-Class W223 пройдет плановый фейслифтинг и дебютирует в 2026 году к 140-летию немецкого автопроизводителя. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Тестовый прототип Mercedes-Benz S-Class оклеили яркой камуфляжной пленкой золотистого цвета, однако некоторые детали дизайна все же можно разглядеть.
В частности, новый Mercedes S-Class получит широкую хромированную решетку радиатора в духе электрического GLC. Также заменят бамперы, а фары украсят логотипами Mercedes-Benz.Важно
В салоне Mercedes S-Class 2026 на всю ширину передней панели растянут большой трехсекционный экран. Кроме того, обновлена центральная консоль.
Ожидается, что новый Mercedes S-Class W223 сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровый турбодизель и плагин-гибридные установки. Топовый V12 останется в роскошном Mercedes-Maybach S680, а заряженный Mercedes-AMG S63 продолжат комплектовать гибридной установкой мощностью более 800 сил.
Кстати, на рынок выходит новый семейный электромобиль Mercedes-Benz с запасом хода более 700 км.
Также Фокус рассказывал, что ФБР конфисковало у известного спортсмена суперкар Mercedes $13 за миллионов.