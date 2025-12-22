Деякі електрокросовери можуть залишитися без запчастин: як власники рятують автівки

Власники електрокросоверів Fisker Ocean ризикують залишитися без запчастин і підтримки через банкрутство виробника. Вони вирішили взяти справи у свої руки та самотужки організувати обслуговування авто.

Ініціативна група власників електрокарів зареєструвала громадську організацію FOA (Fisker Owners Association – Асоціація власників Fisker). Її мета – забезпечити безпроблемну експлуатацію авто впродовж років. Про це пише сайт Motor.es.

Як відомо, компанія Fisker Inc оголосила про банкрутство в 2024 році. На цей час на підприємстві Magna Steyr у Австрії вдалося зібрати приблизно 12 000 електрокросоверів Fisker Ocean.

Власники створили організацію для порятунку Fisker Ocean Фото: Fisker

Електромобілі Fisker Ocean виявилися "сирими" і особливо проблемним було програмне забезпечення. Після банкрутства виробника його оновлення припинилося, а зараз існує ризик, що сервери будуть відімкненні. До того ж, власники електрокарів переймаються можливим дефіцитом запчастин, через що авто доведеться передчасно здати на утилізацію.

У FOA намагаються отримати контроль над серверами та права на програмне забезпечення, аби доопрацювати його і випускати оновлення. Крім того, планується створення спеціального мобільного застосунку для власників Fisker.

Також FOA почала переговори з підприємством Magna Steyr, аби там продовжили виробництво запчастин для Fisker Ocean хоча б упродовж 15 років, а не 10, як того вимагають правила ЄС.

