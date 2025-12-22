В Іспанії відроджують знаменитий суперкар 50-х, створений українцем (фото)

Іспанський суперкар Pegaso Z-102 повертається у виробництво. Знаменита модель 50-х, розроблена українським дизайнером, отримає сучасного наступника.

Новий Pegaso Z-102 планують випускати з 2027 року та продавати за 250-300 тис євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Відродженням моделі займається Мігель Рікарт — правнук засновника Pegaso Вільфредо Рікарта. Оскільки він поки не має прав на торгову марку Pegaso (вони належать Iveco), то проєкт назвали Ricart Z-102.

Новий іспанський суперкар дуже схожий на свого предка

В якості зразка для наслідування обрали купе Pegaso Z-102 Berlinetta із авангардним дизайном, розробленим вихідцем із України Яковом Савчиком, який емігрував до Франції та відкрив там кузовне ательє.

Сучасний Ricart Z-102 зовні дуже нагадує знаменитого предка – вирізняється обтічним дизайном із довгим капотом, вигнутим дахом, круглими фарами та характерними задніми кілями в американському стилі.

Суперкар отримає 750-сильний компресорний V8

Іспанський суперкар планують оснастити 5,0-літровим компресорним V8 потужністю 750 к. с. Розгін до 100 км/год займатиме приблизно 3,5 с, а максимальна швидкість перевищить 300 км/год. Усього планують випустити 86 авто – стільки ж, як і оригінальних Pegaso Z-102.

Pegaso Z-102 – перший іспанський суперкар

Компанія Pegaso, яка закрилася у 1994 році, більше відома своїми вантажівками та автобусами, проте у 50-х випускала невеликими серіями ексклюзивні спортивні автомобілі.

Pegaso Z-102 Berlinetta із дизайном від українця Якова Савчика Фото: RM Sotheby's

Pegaso Z-102 виробляли з 1951 по 1958 рік. Його часто називають першим у світі суперкаром, адже він був найшвидшим авто початку 50-х. Топова 360-сильна версія моделі з компресором розвинула 243 км/год.

