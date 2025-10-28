Відомий європейський автовиробник повертається на ринок і показав 430-сильний пікап (фото)

Іспанський бренд Santana повертається після 14 років відсутності на ринку. Першою новою моделлю стане недорогий рамний пікап потужністю понад 400 сил.

Новий автомобіль Santana 400 (саме так назвали модель) вийде на ринок у 2026 році, а поки опублікували його перші фото. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Випуск пікапа налагодять на підприємстві Santana в іспанському місті Лінарес, яке не працює з 2011 року. Відродити компанію допомогло китайсько-японське підприємство Zhengzhou Nissan.

Модель запропонують у дизельній (ліворуч) та плагін-гібридній (праворуч) версіях Фото: Motor.es

Саме цей виробник і надав модель для виробництва. Рамний пікап Santana 400 – експортний європейський побратим Nissan-Dongfeng Z9 та Nissan Frontier Pro, які нещодавно вийшли на ринок у Китаї.

Плагін-гібрид Santana 400 здатен проїхати 120 км на електротязі Фото: Motor.es

Новий Santana 400 є фактично близнюком Nissan-Dongfeng Z9 – дві моделі фактично ідентичні зовні та всередині. Комплектація моделі має бути доволі багатою – камери кругового огляду, панорамний дах, електропривід, вентиляція та масаж сидінь.

Пікап створений за участі Nissan Фото: Motor.es

На вибір запропонують 2,3-літровий 190-сильний турбодизель Nissan та 430-сильну плагін-гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів. В останньому випадку витрата пального становить 1,9 л на 100 км і можна подолати 120 км на електротязі.

5,5-метровий пікап Santana 400 має вантажність 800 кг і здатне буксирувати 3,2-тонний причіп. Його кліренс становить 240 мм, що дає змогу форсувати броди глибиною до 800 мм.

Santana PS-10 Фото: Wikipedia

Іспанський автовиробник Santana Motor заснований в 1954 році і спочатку випускав за ліцензією британські позашляховики Land Rover. Пізніше на їх базі створили самостійні моделі Santana PS-10 та Anibal. Крім того, на підприємстві збирали Suzuki Jimny та Vitara. У 2011 році компанія збанкрутувала.

