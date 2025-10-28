Известный европейский автопроизводитель возвращается на рынок и показал 430-сильный пикап (фото)

Испанский бренд Santana возвращается после 14 лет отсутствия на рынке. Первой новой моделью станет недорогой рамный пикап мощностью более 400 сил.

Новый автомобиль Santana 400 (именно так назвали модель) выйдет на рынок в 2026 году, а пока опубликовали его первые фото. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Выпуск пикапа наладят на предприятии Santana в испанском городе Линарес, которое не работает с 2011 года. Возродить компанию помогло китайско-японское предприятие Zhengzhou Nissan.

Модель предложат в дизельной (слева) и плагин-гибридной (справа) версиях Фото: Motor.es

Именно этот производитель и предоставил модель для производства. Рамный пикап Santana 400 — экспортный европейский собрат Nissan-Dongfeng Z9 и Nissan Frontier Pro, которые недавно вышли на рынок в Китае.

Плагин-гибрид Santana 400 способен проехать 120 км на электротяге Фото: Motor.es

Новый Santana 400 является фактически близнецом Nissan-Dongfeng Z9 — две модели фактически идентичны снаружи и внутри. Комплектация модели должна быть довольно богатой — камеры кругового обзора, панорамная крыша, электропривод, вентиляция и массаж сидений.

Відео дня

Пикап создан при участии Nissan Фото: Motor.es

На выбор предложат 2,3-литровый 190-сильный турбодизель Nissan и 430-сильную плагин-гибридную установку с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. В последнем случае расход топлива составляет 1,9 л на 100 км и можно преодолеть 120 км на электротяге.

Важно

Новый мощный пикап MG станет доступным конкурентом Ford Ranger Raptor

5,5-метровый пикап Santana 400 имеет грузоподъемность 800 кг и способен буксировать 3,2-тонный прицеп. Его клиренс составляет 240 мм, что позволяет форсировать броды глубиной до 800 мм.

Santana PS-10 Фото: Wikipedia

Испанский автопроизводитель Santana Motor основав в 1954 году и изначально выпускал по лицензии британские внедорожники Land Rover. Позже на их базе создали самостоятельные модели Santana PS-10 и Anibal. Кроме того, на предприятии собирали Suzuki Jimny и Vitara. В 2011 году компания обанкротилась.

Кстати, недавно Nissan показал яркого 1000-сильного конкурента "Гелендвагена".

Также Фокус писал, что пикап Isuzu превратили в оригинальный "двухкомнатный" фургон.