Новый мощный пикап MG станет доступным конкурентом Ford Ranger Raptor

Пикап MG U9 получит новую заряженную версию для бездорожья. Для нее готовят электрифицированную установку мощностью примерно 400 сил.

Экстремальный пикап MG U9 ожидается в 2027 году. Его разработку подтвердил один из руководителей австралийского представительства бренда Морган Чен в комментарии сайту Drive.com.au.

Он отметил, что образцом при создании новой модели является заряженный пикап Ford Ranger Raptor. В MG считают, что им нужна яркая имиджевая модель.

Авто получит плагин-гибридную установку Фото: drive.com.au

Среди других конкурентов модели называют пикапы Nissan Navara Warrior, Toyota Hilux GR Sport и BYD Shark 6.

Как и соперники, новый MG U9 будет подготовлен к сложному бездорожью. Пикапу увеличат клиренс, установят внедорожные шины, дополнительную защиту днища и массивные бамперы. Не исключено, что появятся дуги и лебедка.

Пока информации о спортивном пикапе MG U9 немного. Известно, что он не получит 2,5-литровый 218-сильный турбодизель, которым комплектуют стандартную модель.

Для автомобиля готовят мощную плагин-гибридную установку. Ее отдача должна быть на уровне Ford Ranger Raptor в австралийской спецификации, то есть составит примерно 400 сил. К тому же, плагин-гибрид будет довольно экономичным и приспособленным как для поездок по бездорожью, так и для ежедневного использования.

