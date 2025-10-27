Новий потужний пікап MG стане доступним конкурентом Ford Ranger Raptor

Пікап MG U9 отримає нову заряджену версію для бездоріжжя. Для неї готують електрифіковану установку потужністю приблизно 400 сил.

Екстремальний пікап MG U9 очікується в 2027 році. Його розробку підтвердив один із керівників австралійського представництва бренду Морган Чен в коментарі сайту Drive.com.au.

Він зазначив, що зразком при створенні нової моделі є заряджений пікап Ford Ranger Raptor. У MG вважають, що їм потрібна яскрава іміджева модель.

Авто отримає плагін-гібридну установку Фото: drive.com.au

Серед інших конкурентів моделі називають пікапи Nissan Navara Warrior, Toyota Hilux GR Sport та BYD Shark 6.

Як і суперники, новий MG U9 буде підготовлений до складного бездоріжжя. Пікапу збільшать кліренс, встановлять позашляхові шини, додатковий захист днища та масивні бампери. Не виключено, що з’являться дуги та лебідка.

Відео дня

Важливо

Потужний позашляховий "хижак": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Поки інформації про спортивний пікап MG U9 небагато. Відомо, що він не отримає 2,5-літровий 218-сильний турбодизель, яким комплектують стандартну модель.

Для автомобіля готують потужну плагін-гібридну установку. Її віддача повинна бути на рівні Ford Ranger Raptor в австралійській специфікації, тобто складе приблизно 400 сил. До того ж, плагін-гібрид буде доволі економічним та пристосованим як для поїздок на бездоріжжі, так і для щоденного використання.

До речі, ще один спортивний MG з'явився нещодавно в Україні. Це 500-сильний кабріолет із дверима як у Lamborghini.

Також Фокус розповідав про перший електричний автобус MG.