В Испании возрождают знаменитый суперкар 50-х, созданный украинцем (фото)

Испанский суперкар Pegaso Z-102 возвращается в производство. Знаменитая модель 50-х, разработанная украинским дизайнером, получит современного преемника.

Новый Pegaso Z-102 планируют выпускать с 2027 года и продавать за 250-300 тыс евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Возрождением модели занимается Мигель Рикарт — правнук основателя Pegaso Вильфредо Рикарта. Поскольку он пока не имеет прав на торговую марку Pegaso (они принадлежат Iveco), то проект назвали Ricart Z-102.

Новый испанский суперкар очень похож на своего предка

В качестве образца для подражания выбрали купе Pegaso Z-102 Berlinetta с авангардным дизайном, разработанным выходцем из Украины Яковом Савчиком, который эмигрировал во Францию и открыл там кузовное ателье.

Современный Ricart Z-102 внешне очень напоминает знаменитого предка — отличается обтекаемым дизайном с длинным капотом, изогнутой крышей, круглыми фарами и характерными задними килями в американском стиле.

Суперкар получит 750-сильный компрессорный V8

Испанский суперкар планируют оснастить 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 750 л. с. Разгон до 100 км/ч займет примерно 3,5 с, а максимальная скорость превысит 300 км/ч. Всего планируют выпустить 86 авто — столько же, как и оригинальных Pegaso Z-102.

Pegaso Z-102 — первый испанский суперкар

Компания Pegaso, которая закрылась в 1994 году, больше известна своими грузовиками и автобусами, однако в 50-х выпускала небольшими сериями эксклюзивные спортивные автомобили.

Pegaso Z-102 Berlinetta с дизайном от украинца Якова Савчика Фото: RM Sotheby's

Pegaso Z-102 производился с 1951 по 1958 год. Его часто называют первым в мире суперкаром, ведь он был самым быстрым авто начала 50-х. Топовая 360-сильная версия модели с компрессором развила 243 км/ч.

Между прочим, недавно возродили еще одного испанского автопроизводителя — Santana. Первой новой моделью стал мощный электрифицированный пикап.

Также Фокус рассказывал, что в производство возвращают знаменитый суперкар Джеймса Бонда 70-х.