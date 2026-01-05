Не Tesla: названо найбільшого виробника електромобілів у світі за 2025 рік

Tesla вперше за останні роки втратила світове лідерство у сегменті електрокарів. Новий "король" ринку — BYD Auto.

BYD уперше очолив рейтинг виробників електрокарів за результатами року. Про це повідомляє сайт Drive.

За минулий рік продажі електромобілів BYD зросли одразу на 28% і сягнули 2 254 714 авто. Натомість попит на електрокари Tesla знизився на 9% (до 1 636 129 одиниць), хоча на початку року Ілон Маск анонсував зростання на 20-30%.

Продажі Tesla різко знизилися в 2025 році Фото: Tesla

Продажі Tesla різко впали в Європі та Північній Америці в першій половині 2025 року, передусім, через політичну діяльність Ілона Маска. До того ж, у США позиції компанії похитнуло вересневе скасування пільг на електрокари адміністрацією Дональда Трампа. В останньому кварталі продажі Tesla впали на 15,6% — до 418 227 авто.

BYD випередив Tesla завдяки значно ширшій і різноманітнішій лінійці та великій кількості недорогих моделей. Основну перевагу автовиробник здобув на домашньому китайському ринку, проте 1 049 601 авто експортували, що на 145% більше, аніж торік. Загальні продажі електромобілів та плагін-гібридів BYD зросли до 4,6 мільйона одиниць.

Між іншим, під кінець 2025 року BYD став лідером і на українському авторинку.

