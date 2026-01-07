Підтримайте нас RU
На голову вищі за конкурентів: названо кращі електромобілі 2026 року (фото)

Британські експерти вибрали кращі електрокари 2026 року

Британські експерти назвали топ 10 найкращих електрокарів 2026 року. До рейтингу потрапили моделі різних класів та вартості — від доступних хетчбеків до розкішних купе.

Пропозиція електромобілів на ринку зараз багата як ніколи. Електрокари присутні майже в усіх сегментах і доступні в різних цінових категоріях. Британське видання Autocar обрало найкращі електромобілі, які доступні в 2026 році.

Кращі нові електрокари визначили за результатами тест-драйвів. Журналісти випробували десятки моделей та вибрали топ 10 лідерів.

10 місце — BMW i7

Фото: BMW

Електричний BMW 7 Series розкішний, комфортабельний просторий і має великий 31-дюймовий телевізор у салоні. І оскільки це BMW, то він доволі непогано керується.

Плюси:

  • високий рівень комфорту;
  • гарна шумоізоляція;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • висока ціна.
9 місце — Tesla Model 3

Фото: Tesla

Оновлений електромобіль Tesla Model 3 став тихішим і комфортабельнішим. Він зберігає свої традиційні якості – хорошу динаміку та чималий (до 750 км) запас ходу.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • чудова динаміка.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • компонування салону не для всіх;
  • проблемний автопілот.

8 місце — Rolls-Royce Spectre

Фото: Rolls-Royce

Купе Rolls-Royce Spectre – найрозкішніший електрокар на ринку. Він вражає комфортом, тишиною та якістю оздоблення. До того ж, важке авто на диво непогано керується.

Плюси:

  • комфортна їзда;
  • чудова шумоізоляція;
  • розкішний салон.

Мінуси:

  • висока ціна;
  • невеликий запас ходу.

7 місце — Porsche Taycan

Фото: Porsche

Porsche Taycan має найкращу керованість із усіх сучасних електромобілів. Він швидкий і у версії Turbo S стартує до сотні за 2,4 с. Також варто відзначити непоганий запас ходу (до 680 км) та продуманий ергономічний салон.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • непоганий запас ходу;
  • гарна динаміка.

Мінуси:

  • висока ціна;
  • тісний задній ряд.

6 місце — Volkswagen ID.7

Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 – електрична альтернатива VW Passat. Він просторий, практичний і має великий запас ходу – до 700 км. До того ж, у нього непогано налаштована ходова. У лінійці є й стильний універсал.

Плюси:

  • практичний;
  • добре налаштоване шасі.

Мінуси:

  • незручні перемикачі у салоні;
  • не найкраща робота трекшн-контролю.

5 місце — Renault 5 E-Tech

Фото: Renault

Новий Renault 5 поєднує класичний дизайн 70-х із сучасною електричною "начинкою". Хетчбек стильний, якісний усередині, недорогий і має запас ходу до 400 км.

Плюси:

  • стильні дизайн та інтер’єр;
  • гарне співвідношення ціна-якість.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція днища;
  • вузькі двері.

4 місце — CUPRA Born

Фото: Cupra

CUPRA Born – відносно недорогий електромобіль для активно водія. У нього збалансоване шасі та захоплююча керованість, а в салоні встановлені чудові спортивні крісла. Разом із тим, хетчбек залишається практичним.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • стильний інтер’єр.

Мінуси:

  • не найкраща мультимедіа;
  • зависока ціна.

3 місце — Hyundai Ioniq 5 N

Фото: Hyundai

Заряджений 650-сильний Hyundai Ioniq 5 N не лише стартує до сотні за 3,4 с, але й чудово керується. До того ж, він здатен імітувати звук бензинового двигуна та навіть перемикання передач.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • гарна динаміка;
  • чимало режимів і цікавих функцій.

Мінуси:

  • доволі важкий;
  • високе енергоспоживання.
2 місце — Kia EV3

Фото: Kia

Електрокросовер Kia EV3 недорогий, практичний та доволі багато оснащений. У нього пристойна динаміка, а запас ходу сягає 600 км.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • просторий салон;
  • сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • не найсучасніші системи безпеки.

1 місце — Skoda Elroq

Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Elroq – один із найпрактичніших представників свого класу за розумною ціною. У нього просторий і продуманий салон та непогано налаштована ходова. Запас ходу кросовера сягає 580 км.

Плюси:

  • просторий і практичний салон;
  • великий запас ходу;
  • гарно налаштоване шасі.

Мінуси:

  • нецікава керованість.

Раніше Фокус розповідав про найбільшого виробника електрокарів у світі за 2025 рік.

Також ми писали про найдешевший електромобіль Audi.