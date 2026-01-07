На голову вищі за конкурентів: названо кращі електромобілі 2026 року (фото)
Британські експерти назвали топ 10 найкращих електрокарів 2026 року. До рейтингу потрапили моделі різних класів та вартості — від доступних хетчбеків до розкішних купе.
Пропозиція електромобілів на ринку зараз багата як ніколи. Електрокари присутні майже в усіх сегментах і доступні в різних цінових категоріях. Британське видання Autocar обрало найкращі електромобілі, які доступні в 2026 році.
Кращі нові електрокари визначили за результатами тест-драйвів. Журналісти випробували десятки моделей та вибрали топ 10 лідерів.
10 місце — BMW i7
Електричний BMW 7 Series розкішний, комфортабельний просторий і має великий 31-дюймовий телевізор у салоні. І оскільки це BMW, то він доволі непогано керується.
Плюси:
- високий рівень комфорту;
- гарна шумоізоляція;
- просторий салон.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- висока ціна.
9 місце — Tesla Model 3
Оновлений електромобіль Tesla Model 3 став тихішим і комфортабельнішим. Він зберігає свої традиційні якості – хорошу динаміку та чималий (до 750 км) запас ходу.
Плюси:
- великий запас ходу;
- чудова динаміка.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- компонування салону не для всіх;
- проблемний автопілот.
8 місце — Rolls-Royce Spectre
Купе Rolls-Royce Spectre – найрозкішніший електрокар на ринку. Він вражає комфортом, тишиною та якістю оздоблення. До того ж, важке авто на диво непогано керується.
Плюси:
- комфортна їзда;
- чудова шумоізоляція;
- розкішний салон.
Мінуси:
- висока ціна;
- невеликий запас ходу.
7 місце — Porsche Taycan
Porsche Taycan має найкращу керованість із усіх сучасних електромобілів. Він швидкий і у версії Turbo S стартує до сотні за 2,4 с. Також варто відзначити непоганий запас ходу (до 680 км) та продуманий ергономічний салон.
Плюси:
- чудова керованість;
- непоганий запас ходу;
- гарна динаміка.
Мінуси:
- висока ціна;
- тісний задній ряд.
6 місце — Volkswagen ID.7
Новий Volkswagen ID.7 – електрична альтернатива VW Passat. Він просторий, практичний і має великий запас ходу – до 700 км. До того ж, у нього непогано налаштована ходова. У лінійці є й стильний універсал.
Плюси:
- практичний;
- добре налаштоване шасі.
Мінуси:
- незручні перемикачі у салоні;
- не найкраща робота трекшн-контролю.
5 місце — Renault 5 E-Tech
Новий Renault 5 поєднує класичний дизайн 70-х із сучасною електричною "начинкою". Хетчбек стильний, якісний усередині, недорогий і має запас ходу до 400 км.
Плюси:
- стильні дизайн та інтер’єр;
- гарне співвідношення ціна-якість.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція днища;
- вузькі двері.
4 місце — CUPRA Born
CUPRA Born – відносно недорогий електромобіль для активно водія. У нього збалансоване шасі та захоплююча керованість, а в салоні встановлені чудові спортивні крісла. Разом із тим, хетчбек залишається практичним.
Плюси:
- гарна керованість;
- стильний інтер’єр.
Мінуси:
- не найкраща мультимедіа;
- зависока ціна.
3 місце — Hyundai Ioniq 5 N
Заряджений 650-сильний Hyundai Ioniq 5 N не лише стартує до сотні за 3,4 с, але й чудово керується. До того ж, він здатен імітувати звук бензинового двигуна та навіть перемикання передач.
Плюси:
- чудова керованість;
- гарна динаміка;
- чимало режимів і цікавих функцій.
Мінуси:
- доволі важкий;
- високе енергоспоживання.
2 місце — Kia EV3
Електрокросовер Kia EV3 недорогий, практичний та доволі багато оснащений. У нього пристойна динаміка, а запас ходу сягає 600 км.
Плюси:
- великий запас ходу;
- просторий салон;
- сучасна мультимедійна система.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- не найсучасніші системи безпеки.
1 місце — Skoda Elroq
Електромобіль Skoda Elroq – один із найпрактичніших представників свого класу за розумною ціною. У нього просторий і продуманий салон та непогано налаштована ходова. Запас ходу кросовера сягає 580 км.
Плюси:
- просторий і практичний салон;
- великий запас ходу;
- гарно налаштоване шасі.
Мінуси:
- нецікава керованість.
