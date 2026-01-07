На голову вищі за конкурентів: названо кращі електромобілі 2026 року (фото)

Британські експерти назвали топ 10 найкращих електрокарів 2026 року. До рейтингу потрапили моделі різних класів та вартості — від доступних хетчбеків до розкішних купе.

Пропозиція електромобілів на ринку зараз багата як ніколи. Електрокари присутні майже в усіх сегментах і доступні в різних цінових категоріях. Британське видання Autocar обрало найкращі електромобілі, які доступні в 2026 році.

Кращі нові електрокари визначили за результатами тест-драйвів. Журналісти випробували десятки моделей та вибрали топ 10 лідерів.

10 місце — BMW i7

BMW i7 Фото: BMW

Електричний BMW 7 Series розкішний, комфортабельний просторий і має великий 31-дюймовий телевізор у салоні. І оскільки це BMW, то він доволі непогано керується.

Плюси:

високий рівень комфорту;

гарна шумоізоляція;

просторий салон.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

висока ціна.

9 місце — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Оновлений електромобіль Tesla Model 3 став тихішим і комфортабельнішим. Він зберігає свої традиційні якості – хорошу динаміку та чималий (до 750 км) запас ходу.

Плюси:

великий запас ходу;

чудова динаміка.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

компонування салону не для всіх;

проблемний автопілот.

8 місце — Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: Rolls-Royce

Купе Rolls-Royce Spectre – найрозкішніший електрокар на ринку. Він вражає комфортом, тишиною та якістю оздоблення. До того ж, важке авто на диво непогано керується.

Плюси:

комфортна їзда;

чудова шумоізоляція;

розкішний салон.

Мінуси:

висока ціна;

невеликий запас ходу.

7 місце — Porsche Taycan

Porsche Taycan Фото: Porsche

Porsche Taycan має найкращу керованість із усіх сучасних електромобілів. Він швидкий і у версії Turbo S стартує до сотні за 2,4 с. Також варто відзначити непоганий запас ходу (до 680 км) та продуманий ергономічний салон.

Плюси:

чудова керованість;

непоганий запас ходу;

гарна динаміка.

Мінуси:

висока ціна;

тісний задній ряд.

6 місце — Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 – електрична альтернатива VW Passat. Він просторий, практичний і має великий запас ходу – до 700 км. До того ж, у нього непогано налаштована ходова. У лінійці є й стильний універсал.

Плюси:

практичний;

добре налаштоване шасі.

Мінуси:

незручні перемикачі у салоні;

не найкраща робота трекшн-контролю.

5 місце — Renault 5 E-Tech

Renault 5 E-Tech Фото: Renault

Новий Renault 5 поєднує класичний дизайн 70-х із сучасною електричною "начинкою". Хетчбек стильний, якісний усередині, недорогий і має запас ходу до 400 км.

Плюси:

стильні дизайн та інтер’єр;

гарне співвідношення ціна-якість.

Мінуси:

слабка шумоізоляція днища;

вузькі двері.

4 місце — CUPRA Born

Cupra Born Фото: Cupra

CUPRA Born – відносно недорогий електромобіль для активно водія. У нього збалансоване шасі та захоплююча керованість, а в салоні встановлені чудові спортивні крісла. Разом із тим, хетчбек залишається практичним.

Плюси:

гарна керованість;

стильний інтер’єр.

Мінуси:

не найкраща мультимедіа;

зависока ціна.

3 місце — Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Ioniq 5 N Фото: Hyundai

Заряджений 650-сильний Hyundai Ioniq 5 N не лише стартує до сотні за 3,4 с, але й чудово керується. До того ж, він здатен імітувати звук бензинового двигуна та навіть перемикання передач.

Плюси:

чудова керованість;

гарна динаміка;

чимало режимів і цікавих функцій.

Мінуси:

доволі важкий;

високе енергоспоживання.

2 місце — Kia EV3

Kia EV3 Фото: Kia

Електрокросовер Kia EV3 недорогий, практичний та доволі багато оснащений. У нього пристойна динаміка, а запас ходу сягає 600 км.

Плюси:

великий запас ходу;

просторий салон;

сучасна мультимедійна система.

Мінуси:

нецікава керованість;

не найсучасніші системи безпеки.

1 місце — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Elroq – один із найпрактичніших представників свого класу за розумною ціною. У нього просторий і продуманий салон та непогано налаштована ходова. Запас ходу кросовера сягає 580 км.

Плюси:

просторий і практичний салон;

великий запас ходу;

гарно налаштоване шасі.

Мінуси:

нецікава керованість.

