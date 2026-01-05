Audi відродить свою найоригінальнішу модель у новому форматі: подробиці та фото

Знаменитий Audi A2 отримає сучасного наступника. Компактна модель повернеться в електричному виконанні.

Спадкоємець Audi A2 дебютує у другій половині 2026 або на початку 2027 року і стане найдешевшим електрокаром марки. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто бачили під час тестів Фото: carscoops.com

Нова компактна модель вийде на ринок як Audi A2 або ж Q2 e-tron, адже вона замінить кросовер Audi Q2. Її конкурентами стануть BMW iX2, Smart #3 та Volvo EX30.

Судячи з рендерів та шпигунських фото, електрокар нагадує Audi A2 у профіль, адже має аркоподібний дах. А от в анфас модель схожа на старшого Audi Q4 e-tron. У салоні варто очікувати великі екрани та мультимедіа зі штучним інтелектом, а серед опцій — систему напівавтономного руху. Авто обіцяє бути просторим усередині.

Новий Audi A2 буде електрокаром Фото: carscoops.com

В основі новинки лежить платформа MEB+, яку також використовуватимуть недорогі електромобілі Volkswagen ID.Polo, Skoda Epiq та CUPRA Raval. Очікується, що електрокар Audi дебютує у версіях на 204 і 272 к. с., а пізніше з'являться потужніші повнопривідні варіанти.

Базовий Audi A2 отримає батарею ємністю 63 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 400 км. Також очікується модифікація, здатна подолати 560 км без підзарядки.

Audi A2 випускали з 1999 по 2005 рік Фото: Audi

Нагадаємо, що оригінальний Audi A2 випускали з 1999 по 2005 рік. Компактна модель вирізнялася інноваційною алюмінієвою конструкцією та продуманою аеродинамікою. У лінійці існував 60-сильний дизельний варіант із витратою 3 л на 100 км.

