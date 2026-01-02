Запас ходу — 1000 км: флагманський електрокар BYD отримає найбільшу в світі батарею (фото)

Преміальний електромобіль Yangwang U7 від BYD отримає нову "далекобійну" версію. Запас ходу седана сягне 1000 км.

Новий BYD Yangwang U7 у топовому виконанні дебютує в найближчі місяці. Його подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.

Електрокар BYD Yangwang U7 отримає гігантську акумуляторну батарею на 150 кВт∙год. Це рекордна ємність серед усіх легкових моделей – більші батареї є лише у важких пікапів та позашляховиків на кшталт GMC Hummer EV.

Запас ходу електрокара складе 1006 км Фото: BYD Auto

Запас ходу BYD Yangwang U7 сягне 1006 км. Автомобіль підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю 500 кВт.

Силова установка залишиться без змін. Електрокар оснащений чотирма моторами загальною потужністю 1306 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.

Нагадаємо, що флагманський 5,2-метровий електромобіль BYD Yangwang U7 зараз доступний у чисто електричному варіанті з батареєю ємністю 135 кВт∙год та у версії з бензиновим генератором та меншою батареєю на 52,4 кВт∙год.

В арсеналі авто — пневмопідвіска та керовані задні колеса, які дозволяють "танковий" розворот на місці. Ціна BYD Yangwang U7 стартує з 628 000 юанів ($89 600).

Раніше Фокус повідомляв, що BYD став лідером українського авторинку з часткою 25%.

Також ми розповідали, що в продаж надійшов перший електрокар із твердотілою батареєю.