Запас хода — 1000 км: флагманский электрокар BYD получит самую большую в мире батарею (фото)

Премиальный электромобиль Yangwang U7 от BYD получит новую "дальнобойную" версию. Запас хода седана достигнет 1000 км.

Новый BYD Yangwang U7 в топовом исполнении дебютирует в ближайшие месяцы. Его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрокар BYD Yangwang U7 получит гигантскую аккумуляторную батарею на 150 кВт∙ч. Это рекордная емкость среди всех легковых моделей — большие батареи есть только у тяжелых пикапов и внедорожников вроде GMC Hummer EV.

Запас хода электрокара составит 1006 км Фото: BYD Auto

Запас хода BYD Yangwang U7 достигнет 1006 км. Автомобиль будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 500 кВт.

Силовая установка останется без изменений. Электрокар оснащен четырьмя моторами общей мощностью 1306 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Напомним, что флагманский 5,2-метровый электромобиль BYD Yangwang U7 сейчас доступен в чисто электрическом варианте с батареей емкостью 135 кВт∙ч и в версии с бензиновым генератором и меньшей батареей на 52,4 кВт∙ч.

В арсенале авто — пневмоподвеска и управляемые задние колеса, которые позволяют "танковый" разворот на месте. Цена BYD Yangwang U7 стартует с 628 000 юаней ($89 600).

