Новий іспанський електромобіль за 27 000 євро помітили на дорогах до прем'єри (фото)
У Німеччині під час тестів помітили новий CUPRA Raval. Компактний електричний хетчбек у спортивному стилі буде недорогим і матиме запас ходу 450 км.
Електромобіль CUPRA Raval проходить фінальні випробування і вийде на ринок в 2026 році. Хетчбек коштуватиме приблизно від 27 000 євро. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
На фото авто частково закрите камуфляжем, проте видно, що новий CUPRA Raval нагадує передсерійний концепт 2024 року, хоча і має дещо стриманіший вигляд. У його зовнішності переважають грані. Хетчбек має виражений "ніс", крупні фари, рельєфні боковини та при піднята задня частина.Важливо
Хетчбек В-класу CUPRA Raval сягає 4046 мм завдовжки при колісній базі 2600 мм. Стандартними є 18-дюймові диски. Салон на фото не видно, але відомо, що авто отримає та спортивні сидіння.
Електромобіль CUPRA Raval збудований на передньопривідній платформі МЕВ+. Хетчбек отримає 223-сильний електромотор, а його запас ходу складе приблизно 450 км.
Крім того, новий CUPRA Raval отримає спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та самоблокувальний диференціал.
До речі, нещодавно кросовер CUPRA Formentor отримав екстремальний 390-сильний варіант VZ5.
