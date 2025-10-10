Новий іспанський електромобіль за 27 000 євро помітили на дорогах до прем'єри (фото)

У Німеччині під час тестів помітили новий CUPRA Raval. Компактний електричний хетчбек у спортивному стилі буде недорогим і матиме запас ходу 450 км.

Related video

Електромобіль CUPRA Raval проходить фінальні випробування і вийде на ринок в 2026 році. Хетчбек коштуватиме приблизно від 27 000 євро. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Хетчбек вирізняється гранчастим дизайном Фото: autoevolution.com

На фото авто частково закрите камуфляжем, проте видно, що новий CUPRA Raval нагадує передсерійний концепт 2024 року, хоча і має дещо стриманіший вигляд. У його зовнішності переважають грані. Хетчбек має виражений "ніс", крупні фари, рельєфні боковини та при піднята задня частина.

Важливо

Джерело ендорфінів: тест-драйв нового CUPRA Formentor

Хетчбек В-класу CUPRA Raval сягає 4046 мм завдовжки при колісній базі 2600 мм. Стандартними є 18-дюймові диски. Салон на фото не видно, але відомо, що авто отримає та спортивні сидіння.

Електромобіль CUPRA Raval збудований на передньопривідній платформі МЕВ+. Хетчбек отримає 223-сильний електромотор, а його запас ходу складе приблизно 450 км.

Запас ходу CUPRA Raval складе приблизно 450 км Фото: autoevolution.com

Крім того, новий CUPRA Raval отримає спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та самоблокувальний диференціал.

До речі, нещодавно кросовер CUPRA Formentor отримав екстремальний 390-сильний варіант VZ5.

Також Фокус розповідав про нові доступні електромобілі Tesla.