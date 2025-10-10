Новый испанский электромобиль за 27 000 евро заметили на дорогах до премьеры (фото)
В Германии во время тестов заметили новый CUPRA Raval. Компактный электрический хэтчбек в спортивном стиле будет недорогим и будет иметь запас хода 450 км.
Электромобиль CUPRA Raval проходит финальные испытания и выйдет на рынок в 2026 году. Хэтчбек будет стоить примерно от 27 000 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
На фото авто частично закрыто камуфляжем, однако видно, что новый CUPRA Raval напоминает предсерийный концепт 2024 года, хотя и выглядит несколько более сдержанно. В его внешности преобладают грани. Хэтчбек имеет выраженный "нос", крупные фары, рельефные боковины и приподнятую заднюю часть.Важно
Хэтчбек В-класса CUPRA Raval достигает 4046 мм в длину при колесной базе 2600 мм. Стандартными являются 18-дюймовые диски. Салон на фото не видно, но известно, что авто получит и спортивные сиденья.
Электромобиль CUPRA Raval построен на переднеприводной платформе МЕВ+. Хэтчбек получит 223-сильный электромотор, а его запас хода составит примерно 450 км.
Кроме того, новый CUPRA Raval получит спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и самоблокирующийся дифференциал.
Кстати, недавно кроссовер CUPRA Formentor получил экстремальный 390-сильный вариант VZ5.
