Новый испанский электромобиль за 27 000 евро заметили на дорогах до премьеры (фото)

В Германии во время тестов заметили новый CUPRA Raval. Компактный электрический хэтчбек в спортивном стиле будет недорогим и будет иметь запас хода 450 км.

Электромобиль CUPRA Raval проходит финальные испытания и выйдет на рынок в 2026 году. Хэтчбек будет стоить примерно от 27 000 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Хэтчбек отличается граненым дизайном Фото: autoevolution.com

На фото авто частично закрыто камуфляжем, однако видно, что новый CUPRA Raval напоминает предсерийный концепт 2024 года, хотя и выглядит несколько более сдержанно. В его внешности преобладают грани. Хэтчбек имеет выраженный "нос", крупные фары, рельефные боковины и приподнятую заднюю часть.

Хэтчбек В-класса CUPRA Raval достигает 4046 мм в длину при колесной базе 2600 мм. Стандартными являются 18-дюймовые диски. Салон на фото не видно, но известно, что авто получит и спортивные сиденья.

Электромобиль CUPRA Raval построен на переднеприводной платформе МЕВ+. Хэтчбек получит 223-сильный электромотор, а его запас хода составит примерно 450 км.

Запас хода CUPRA Raval составит примерно 450 км. Фото: autoevolution.com

Кроме того, новый CUPRA Raval получит спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и самоблокирующийся дифференциал.

