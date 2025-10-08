Кроссовер с сердцем спорткара: представлен новый 390-сильный CUPRA Formentor VZ5 (видео)

В линейку CUPRA Formentor вернулся топовый заряженный вариант VZ5. Обновленный спортивный кроссовер на 390 л.с. выпустят лимитированной серией.

Новый CUPRA Formentor VZ5 поступит в продажу с первого квартала 2026 года и будет стоить более 60 тысяч евро. Всего изготовят всего 4000 этих авто, сообщает официальный сайт испанского автопроизводителя.

Как и прежде, кроссовер CUPRA Formentor VZ5 оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором от спортивного Audi RS3. Его отдача неизменна — 390 л.с. и 480 Нм.

С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. CUPRA Formentor VZ5 имеет полный привод с векторизацией тяги, спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и мощные тормоза Akenobo с шести поршневыми суппортами.

390-сильный кроссовер выпустят лимитированной серией Фото: Cupra

Как и все CUPRA Formentor 2025, вариант VZ5 получил новое "лицо". Заряженная версия узнается по обвесу, четырем выхлопным трубам и новым 20-дюймовым дискам с акцентами медного цвета.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Cupra

В салоне CUPRA Formentor VZ5 установили увеличенный центральный тачскрин и новые передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

