CUPRA показала мощный электрифицированный кроссовер с запасом хода 1000 км (фото)

В линейке CUPRA появится новый флагманский кроссовер. Авто отличается ярким дизайном и будет иметь мощные электрифицированные установки.

Предвестником новой модели является концепт CUPRA Tindaya, который презентовали на автошоу IAA в Мюнхене. Авто назвали в честь горы на Канарских островах. О нем рассказали на сайте испанского автопроизводителя.

Авто отличается агрессивным дизайном Фото: Cupra

Новый CUPRA Tindaya — 4,7-метровый спортивный кроссовер с выразительным дизайном, созданный на современной платформе SSP. У него выраженный "нос", расширенные крылья и тоненькие фары. Авто получило агрессивный обвес, немалый спойлер и оригинальные 23-дюймовые диски.

В салоне установили руль-штурвал и изогнутый экран Фото: Cupra

Задние двери CUPRA Tindaya открываются против движения, а центральные стойки крыши отсутствуют. В салоне установили четыре отдельных сиденья, разделенные высокой центральной консолью.

Внутри установлены руль-штурвал и изогнутый 24-дюймовый экран. Ориентированность интерьера на водителя подчеркивает повернутая к нему центральная консоль. Переключатель режимов езды стилизован под кристалл.

Задняя дверь открывается против движения Фото: Cupra

Кроссовер CUPRA Tindaya получил два электромотора общей мощностью 490 л.с. и бензиновым 1,5-литровым генератором. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с. В электрическом режиме запас хода составляет 300 км, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1000 км.

