CUPRA показала потужний електрифікований кросовер із запасом ходу 1000 км (фото)
У лінійці CUPRA з’явиться новий флагманський кросовер. Авто вирізняється яскравим дизайном та матиме потужні електрифіковані установки.
Провісником нової моделі є концепт CUPRA Tindaya, який презентували на автошоу IAA у Мюнхені. Авто назвали на честь гори на Канарських островах. Про нього розповіли на сайті іспанського автовиробника.
Новий CUPRA Tindaya – 4,7-метровий спортивний кросовер із виразним дизайном, створений на сучасній платформі SSP. У нього виражений "ніс", розширені крила та тоненькі фари. Авто отримало агресивний обвіс, чималий спойлер та оригінальні 23-дюймові диски.
Задні двері CUPRA Tindaya відкриваються проти руху, а центральні стійки даху відсутні. У салоні встановили чотири окремі сидіння, розділені високою центральною консоллю.
Усередині встановлені кермо-штурвал та вигнутий 24-дюймовий екран. Орієнтованість інтер’єра на водія підкреслює повернута до нього центральна консоль. Перемикач режимів їзди стилізований під кристал.
Кросовер CUPRA Tindaya отримав два електромотори загальною потужністю 490 к. с. та бензиновим 1,5-літровим генератором. Розгін до 100 км/год займає 4,1 с. В електричному режимі запас ходу становить 300 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1000 км.
