CUPRA показала потужний електрифікований кросовер із запасом ходу 1000 км (фото)

У лінійці CUPRA з’явиться новий флагманський кросовер. Авто вирізняється яскравим дизайном та матиме потужні електрифіковані установки.

Провісником нової моделі є концепт CUPRA Tindaya, який презентували на автошоу IAA у Мюнхені. Авто назвали на честь гори на Канарських островах. Про нього розповіли на сайті іспанського автовиробника.

Авто вирізняється агресивним дизайном Фото: Cupra

Новий CUPRA Tindaya – 4,7-метровий спортивний кросовер із виразним дизайном, створений на сучасній платформі SSP. У нього виражений "ніс", розширені крила та тоненькі фари. Авто отримало агресивний обвіс, чималий спойлер та оригінальні 23-дюймові диски.

У салоні встановили кермо-штурвал і вигнутий екран Фото: Cupra

Задні двері CUPRA Tindaya відкриваються проти руху, а центральні стійки даху відсутні. У салоні встановили чотири окремі сидіння, розділені високою центральною консоллю.

Усередині встановлені кермо-штурвал та вигнутий 24-дюймовий екран. Орієнтованість інтер’єра на водія підкреслює повернута до нього центральна консоль. Перемикач режимів їзди стилізований під кристал.

Задні двері відкриваються проти руху Фото: Cupra

Кросовер CUPRA Tindaya отримав два електромотори загальною потужністю 490 к. с. та бензиновим 1,5-літровим генератором. Розгін до 100 км/год займає 4,1 с. В електричному режимі запас ходу становить 300 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1000 км.

